Pompeo Berjanji Akan Melakukan Yang Terbaik Untuk Memperbarui Embargo Senjata Iran

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan bahwa kegagalan untuk memperpanjang embargo senjata PBB terhadap Iran adalah kesalahan serius."Ini kesalahan serius, kami menyesali itu," katanya pada konferensi pers Sabtu saat berkunjung ke Polandia.Pompeo berjanji untuk terus mendorong perpanjangan embargo senjata internasional yang diusulkan Washington terhadap Iran meskipun ada penentangan global yang kuat terhadap embargo ilegal ini.Pada hari Jumat, 15 anggota Dewan Keamanan PBB menolak tawaran AS untuk memperpanjang embargo senjata yang akan berakhir pada Oktober di bawah kesepakatan nuklir Iran 2015.Pompeo mengatakan pemerintahan Trump akan melanjutkan upaya anti-Iran meskipun ada kekalahan diplomatik."Kami akan melakukan segala yang kami bisa dalam perangkat diplomatik kami untuk memastikan bahwa embargo senjata tidak berakhir," kata Pompeo kepada wartawan di Wina pada Jumat setelah tawaran AS untuk memperbarui embargo senjata terhadap Iran telah ditolak oleh Dewan Keamanan. .Berbicara pada konferensi pers bersama dengan mitranya dari Austria, Alexander Schallenberg, Menteri Luar Negeri AS mengatakan penolakan proposal AS untuk perpanjangan embargo senjata Iran "tidak masuk akal", menambahkan, fakta bahwa beberapa negara menepati janji ahli waris. mengakhiri embargo senjata di Iran "sangat gila".Pompeo kemudian menggambarkan Iran sebagai "negara sponsor terorisme terbesar di dunia", mendesak "seluruh dunia untuk bergabung" dalam kampanye tekanan maksimum Washington terhadap bangsa Iran yang dimulai setelah pembatalan sepihak pemerintahan Trump atas kesepakatan nuklir Iran 2015, dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA).(IT/TGM)