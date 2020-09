Kedutaan Besar Rusia di Washington: Latihan Militer AS di Estonia Provokatif dan Berbahaya

US Military Exercises in Estonia.jpg

IslamTimes - Kedutaan Besar Rusia di Washington menyebut latihan militer AS di Estonia, yang berlangsung 1-10 September, provokatif dan berbahaya.

"Kami memperhatikan pesan, termasuk di The Washington Times dengan pernyataan anti-Rusia, dan dukungan media untuk latihan Angkatan Bersenjata AS dan Estonia yang berlangsung dari 1 September hingga 10 September menggunakan beberapa sistem roket peluncuran di sekitar Perbatasan Rusia - 70 mi (110 km) ", katanya di Facebook.Federasi Rusia telah berulang kali menyarankan kepada Amerika Serikat dan sekutunya untuk membatasi kegiatan pelatihan dan mengalihkan area latihan dari garis kontak antara Rusia dan NATO.Kami menganggap tindakan Angkatan Bersenjata AS di Estonia provokatif dan sangat berbahaya bagi stabilitas kawasan regional,", kedutaan menambahkan.Kedutaan mengatakan ingin tahu sinyal apa yang NATO ingin kirim ke Moskow dengan ini."Mengapa aksi demonstrasi ini mengguncang? Sinyal apa yang ingin dikirim anggota NATO kepada kami? Siapa yang sebenarnya memicu ketegangan di Eropa? Dan semua ini terjadi dalam konteks situasi politik yang memburuk di wilayah benua Eropa itu. Retoris pertanyaan: bagaimana reaksi Amerika jika penembakan seperti itu dilakukan oleh militer kita di dekat perbatasan AS? " posting Facebook.[IT/r]