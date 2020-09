AS 'Mendorong Jerman Dengan Keras' Untuk Memasukkan Hizbullah Ke Dalam Daftar Hitam

IslamTimes- “Kami menekan Jerman dengan sangat keras - mereka tidak senang, tapi kami mendorong mereka untuk melarang dan memblacklist Hezbullah. Kami pikir Prancis harus melakukannya, dan UE, ”duta besar AS untuk Jerman mengakui dalam rekaman itu.

Duta Besar AS untuk Jerman Richard Grenell telah mengakui dalam rekaman video bahwa Washington "mendorong" Berlin "keras" untuk memasukkan gerakan perlawanan Lebanon Hizbullah ke dalam daftar hitam.Marwa Osman, seorang jurnalis dan komentator politik dari Beirut, mengungkapkan dalam sebuah tweet pada hari Selasa bahwa Grenell telah "secara terbuka" menyatakan dalam sebuah video yang diposting pada 18 Agustus bahwa AS menekan Jerman untuk memasukkan ke dalam Blacklist Hizbullah.“Kami menekan Jerman dengan sangat keras - mereka tidak senang, tapi kami mendorong mereka untuk melarang dan memblacklist Hezbullah. Kami pikir Prancis harus melakukannya, dan UE, ”duta besar AS untuk Jerman mengakui dalam rekaman itu.Desember lalu, parlemen Jerman menyetujui mosi yang mendesak pemerintah Kanselir Angela Merkel untuk melarang semua kegiatan Hizbullah di tanah Jerman. Mosi itu muncul setelah Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan dalam perjalanan ke Berlin bahwa dia berharap Jerman akan mengikuti Inggris dalam melarang Hizbullah.Pada tanggal 30 April, Kementerian Dalam Negeri Jerman menetapkan kelompok perlawanan Lebanon sebagai "organisasi teroris" dan melarang semua kegiatan Hizbullah di negara tersebut.Kementerian juga memerintahkan penggerebekan di tempat-tempat yang menurut polisi terkait dengan kelompok itu, dengan laporan yang muncul bahwa empat masjid dan asosiasi budaya telah digeledah, serta rumah pribadi anggota dewan Hizbullah, bendahara, dan penasihat pajak.Sebagian besar negara anggota Uni Eropa (UE) sejauh ini menahan diri untuk tidak menyebut gerakan perlawanan Lebanon sebagai "organisasi teroris".Tahun lalu, pemerintah Inggris memutuskan hubungan dengan negara Eropa lainnya untuk melakukan itu.(IT/TGM)