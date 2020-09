Hizbullah: Kebijakan Sanksi AS Akan Gagal di Lebanon

Hezbollah flag.jpeg

IslamTimes - Hizbullah mengeluarkan sebuah pernyataan pada hari Rabu (9/9) di mana dia menanggapi keputusan yang diambil oleh Departemen Keuangan AS untuk menjatuhkan sanksi pada dua mantan menteri Ali Hasan Khalil dan Youssef Finianos, menekankan bahwa "itu adalah lencana kehormatan bagi dua teman baik dan semua yang dituduh oleh pemerintah AS sebagai resisten (perlawanan)”.

Hizbullah menekankan bahwa pemerintah AS adalah otoritas teroris yang menyebarkan malapetaka dan kehancuran di seluruh dunia dan mensponsori teror Zionis dan takfiri di Timur Tengah, menambahkan, oleh karena itu, dia tidak memiliki hak untuk melabeli yang resisten dan terhormat sebagai teroris."Semua yang dikeluarkan oleh pemerintah AS dikecam dan ditolak."Hizbullah menekankan bahwa kebijakan sanksi AS tidak akan dapat mencapai targetnya di Lebanon, juga tidak akan berhasil menaklukkan Lebanon dan mewajibkan mereka untuk melepaskan hak kedaulatan dan nasional mereka, menambahkan, sebaliknya, itu akan memperkuat komitmen mereka untuk keputusan bebas, kedaulatan penuh dan martabat nasional mereka.Sikap yang diambil oleh Gerakan Amal dan pemimpin Al-Marada mengkonfirmasi fakta ini.Hizbullah menyuarakan solidaritas dan dukungan kepada Khalil dan Finianos, memuji sikap tegas dan pengorbanan mereka demi membela Lebanon serta kebebasan dan martabatnya.[IT/r]