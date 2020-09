Trump: AS Akan Mengurangi Pasukan menjadi 4.000 di Afghanistan dan 2.000 di Irak

US soldiers receiving training at base Gamberi in the Laghman province of Afghanistan.JPG

IslamTimes - Presiden AS Donald Trump mengatakan kepada wartawan bahwa dalam waktu dekat hanya akan ada 4.000 tentara AS di Afghanistan dan 2.000 di Irak, dengan hanya sedikit di Suriah yang akan "menjaga minyak."

Pengurangan akan terjadi "segera," kata Trump. Sementara Pentagon mengonfirmasi penundaan penarikan beberapa pasukan awal pekan ini, ini adalah pertama kalinya presiden AS menyebutkan angka-angka tertentu.Angka-angka itu tidak selalu sesuai dengan yang diberikan oleh Kepala Komando Pusat AS Jenderal Kenneth McKenzie pada hari Rabu (9/9), seperti yang ditunjukkan oleh CNN dengan cepat. McKenzie mengatakan jumlahnya akan dikurangi menjadi 3.000 pada akhir September.Presiden Trump hari ini mengatakan bahwa AS akan segera mengurangi jumlah pasukan AS di Irak menjadi 2.000. Jenderal tertinggi AS di Timur Tengah kemarin mengumumkan bahwa jumlah pasukan AS di Irak sebenarnya adalah 3.000 https://t.co/31CCAr7S5j- Ryan Browne (@ rabrowne75) 10 September 2020Meskipun AS menginvasi dan menduduki Irak pada tahun 2003, pasukan tersebut mundur pada akhir 2011. Kehadiran pasukan saat ini dimulai pada tahun 2014, ketika Presiden Barack Obama mengirim penasihat dan beberapa elemen tempur untuk membantu pemerintah di Baghdad setelah pasukannya yang dilatih oleh AS gagal menghadapi serangan militan Negara Islam (IS, sebelumnya ISIS). Semua wilayah yang diklaim oleh ISIS di Irak telah dibebaskan selama kepresidenan Trump, di mana dia tidak malu untuk mengambil pujian.Meskipun dia tidak secara langsung mengaitkan kehadiran AS di Irak dengan konfrontasi yang sedang berlangsung dengan tetangganya Iran, Trump menyebutkan bahwa dia yakin bahwa Tehran akan datang ke meja perundingan setelah terpilih kembali pada bulan November, karena ekonomi mereka semakin hancur oleh sanksi AS.[IT/r]