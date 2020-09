Kesepakatan Normalisasi Bahrain-Israel Bukti Tunduknya Manama Ke AS

IslamTimes- Dalam pernyataan bersama pada hari sebelumnya, Amerika Serikat, Bahrain dan Israel mengatakan kesepakatan itu dicapai setelah Trump berbicara dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan raja Bahrain.

Gerakan perlawanan Jihad Islam Palestina mengecam keras kesepakatan normalisasi Israel-Bahrain yang diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump, yang menyatakan bahwa perjanjian tersebut menunjukkan penyerahan rezim Manama ke Washington.“Perjanjian tersebut mencerminkan hak asuh AS atas Bahrain. Raja Bahrain [Raja Hamad bin Isa Al Khalifah] dan pemerintahnya bertindak atas instruksi dan perintah AS, "Dawood Shihab, juru bicara gerakan tersebut, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan jaringan berita televisi berbahasa Arab al-Mayadeen yang berbasis di Lebanon Jumat malam.Dia menggambarkan kesepakatan itu sebagai "kejatuhan politik baru dan yang diharapkan," setelah Liga Arab menjatuhkan rancangan resolusi Palestina yang mengutuk perjanjian antara Uni Emirat Arab (UEA) dan Israel untuk membangun hubungan diplomatik penuh, dan menjadi sponsor keberangkatan dari Arab. konsensus, yang berupaya mengakhiri pendudukan Israel dan pembentukan negara Palestina merdeka di perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur al-Quds sebagai ibukotanya.Dalam pernyataan bersama pada hari sebelumnya, Amerika Serikat, Bahrain dan Israel mengatakan kesepakatan itu dicapai setelah Trump berbicara dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan raja Bahrain.Kesepakatan itu datang satu bulan setelah UEA dan rezim Tel Aviv setuju untuk menormalkan hubungan di bawah kesepakatan yang ditengahi AS.Bahrain akan bergabung dengan Israel dan UEA untuk upacara penandatanganan di Gedung Putih yang diselenggarakan oleh Trump pada 15 September. Upacara Israel-UEA akan dihadiri oleh Netanyahu dan Menteri Luar Negeri Emirat Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan.(IT/TGM)