Seiring Serangan Saudi di Yaman, Risiko Kejahatan Perang Meningkat untuk AS

Korban serangan udara di Sana'a (New York Times).

Islam Times - Pemilu presiden di Ameria Serikat sudah di ambang mata. Di tengah hiruk pikuk kampanye, masalah penjualan senjata kepada Arab Saudi yang memimpin koalisi serangan di Yaman ikut mendapat perhatian. Pejabat Departemen Luar Negeri AS memperingatkan tentang risiko hukum membantu serangan udara yang membunuh warga sipil. Hal ini cukup serius hingga pemerintahan Trump baru-baru ini menutup-nutupi temuan penjualan senjata ke negara-negara Teluk.

New York Times melaporkan bahwa sejumlah pejabat Gedung Putih sedang berusaha menekan transfer senjata dalam menghadapi kekhawatiran yang lebih luas bahwa kebijakan penjualan senjata presiden dapat menyebabkan tuduhan kejahatan perang terhadap pejabat Amerika.Kekhawatiran itu --berasal dari dukungan AS untuk Arab Saudi dan Emirates saat mereka melancarkan perang yang menghancurkan di Yaman, menggunakan peralatan Amerika dalam serangan yang menewaskan ribuan warga sipil-- akan menjadi subjek dengar pendapat kongres pada hari Rabu. Anggota parlemen DPR diharapkan untuk menanyai pejabat tinggi Departemen Luar Negeri atas peran mereka dalam menjaga senjata tetap mengalir ke dalam konflik dan mengubur temuan internal baru-baru ini tentang korban sipil dan bahaya hukum bagi warga Amerika.Wawancara New York Times dengan selusin lebih mantan dan pejabat saat ini menunjukkan bahwa ketakutan hukum terkait penjualan senjata jauh lebih dalam daripada yang dilaporkan sebelumnya. Selama dua administrasi kepresidenan, kekhawatiran tersebut telah mendorong beberapa pejabat untuk mempertimbangkan menyewa pengacara sendiri dan membahas risiko ditangkap saat berlibur ke luar negeri.Kekhawatiran meningkat di bawah pemerintahan Trump ketika pejabat senior mengejar agenda penjualan senjatanya bentrok dengan pekerja federal yang meninjau dan menyetujui ekspor yang mematikan.Tidak ada episode dalam sejarah Amerika baru-baru ini yang sebanding dengan Yaman, kata para sarjana hukum, di mana Amerika Serikat memberikan dukungan material selama lima tahun untuk tindakan yang menyebabkan pembunuhan warga sipil secara terus menerus.Penyelidik PBB pekan lalu mengeluarkan laporan terperinci tentang kekejaman di Yaman yang meminta Dewan Keamanan untuk merujuk tindakan semua pihak ke Pengadilan Kriminal Internasional untuk kemungkinan penuntutan kejahatan perang. Terlepas dari apakah itu terjadi, jaksa di pengadilan asing dapat menuntut pejabat Amerika berdasarkan pengetahuan mereka tentang pola pembunuhan sembarangan. Beberapa negara, termasuk Swedia dan Jerman, menuntut yurisdiksi universal atas kejahatan perang.Pejabat peradilan Spanyol pada tahun 2009 mengejar dakwaan terkait penyiksaan tahanan di Teluk Guantánamo, Kuba, terhadap enam pejabat dalam pemerintahan George W. Bush, dengan alasan yurisdiksi universal, tetapi pengadilan yang lebih tinggi menolak kasus tersebut. Bulan Maret ini, Pengadilan Kriminal Internasional memutuskan bahwa jaksa penuntutnya dapat membuka penyelidikan atas tindakan pasukan Amerika dalam perang Afghanistan-- pertama kali pengadilan mengesahkan kasus terhadap Amerika Serikat. Pemerintahan Trump bulan ini menjatuhkan sanksi kepada jaksa penuntut tersebut dan pengacara pengadilan lainnya, sebuah tanda betapa seriusnya pemerintah memikirikan kemungkinan penuntutan.Namun alih-alih mengambil langkah yang berarti untuk mengatasi potensi masalah hukum yang diangkat oleh perang Yaman, para pemimpin Departemen Luar Negeri telah berusaha keras untuk menyembunyikannya, catatan dan wawancara menunjukkan.Ketika penyelidikan internal tahun ini mengungkapkan bahwa departemen tersebut telah gagal menangani risiko hukum dari penjualan bom ke Saudi dan mitranya, pejabat tinggi badan menemukan cara untuk menyembunyikannya. Mereka memastikan bahwa inspektur jenderal menyimpan detail dalam bagian rahasia dari laporan publik yang dirilis pada bulan Agustus, kemudian bersikeras untuk menghapus materi rahasia tersebut sehingga anggota parlemen yang memiliki izin keamanan tidak dapat melihatnya.Pada tahun 2016, ketika seorang pengacara Departemen Luar Negeri menetapkan bahwa pejabat Amerika dapat didakwa dengan kejahatan perang, pengacara top departemen tersebut memutuskan untuk tidak mengirim analisis tersebut ke sekretaris kantor negara, meskipun hal itu dibagikan dengan beberapa pejabat lembaga."Jika saya berada di Departemen Luar Negeri, saya akan panik tentang potensi tanggung jawab saya," kata Oona Hathaway, seorang profesor Sekolah Hukum Yale dan pengacara Departemen Pertahanan dalam pemerintahan Obama. "Saya pikir siapa pun yang terlibat dalam program ini harus menyewa pengacara. Itu adalah wilayah sangat berbahaya di mana AS berada, terus memberikan dukungan mengingat jumlah warga sipil yang telah terbunuh."Kegagalan Departemen Luar Negeri untuk meningkatkan temuan hukum yang substansial tentang peran AS di Yaman adalah lambang dari apa yang dikatakan para sarjana dari kekuatan eksekutif telah menjadi praktik yang semakin bermasalah di seluruh administrasi: Pengacara pemerintah yang bekerja pada masalah keamanan nasional umumnya menghindari menulis analisis apa pun yang dapat membatasi para pembuat kebijakan.[IT/AR]