Joe Biden: Saya Akan Kembalikan AS Ke Kesepakatan Nuklir Iran

Kandidat presiden dari Partai Demokrat Joe Biden mengatakan jika terpilih dia akan mengembalikan Amerika Serikat ke kesepakatan nuklir Iran sebagai titik awal untuk negosiasi lanjutan.Biden mengatakan dalam artikel baru-baru ini untuk situs web CNN bahwa AS akan bergabung kembali dengan kesepakatan 2015 jika Iran kembali ke apa yang disebutnya "kepatuhan ketat" dengan kesepakatan nuklir, yang dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA).“Saya akan menawarkan Teheran jalan yang kredibel untuk kembali ke diplomasi. Jika Iran kembali ke kepatuhan ketat dengan kesepakatan nuklir, Amerika Serikat akan bergabung kembali dengan perjanjian tersebut sebagai titik awal untuk negosiasi lanjutan. Dengan sekutu kami, kami akan bekerja untuk memperkuat dan memperluas ketentuan kesepakatan nuklir, sementara juga menangani masalah lain yang menjadi perhatian, ”tulisnya.“Saya juga akan mengambil langkah-langkah untuk memastikan sanksi AS tidak menghalangi perjuangan Iran melawan Covid-19. Dan pada hari pertama, saya akan mencabut larangan perjalanan memalukan Trump yang menargetkan sejumlah negara mayoritas Muslim, antara lain, ”tambahnya.Saingan Biden dari Partai Republik, Presiden Donald Trump, menarik AS dari kesepakatan Iran lebih dari dua tahun lalu. Trump mengatakan itu adalah kesepakatan buruk yang perlu dinegosiasikan ulang.Iran berulang kali mengatakan tidak akan merundingkan kembali kesepakatan yang ada atau membuat kesepakatan baru dengan AS selama sanksi tetap ada.Sejak membatalkan JCPOA pada Mei 2018, pemerintahan Trump telah mengeluarkan sanksi "terberat" untuk membuat ekonomi Iran bertekuk lutut, tetapi tetap bersenandung dan bangkit kembali.Presiden Hassan Rouhani mengutuk sanksi AS yang telah menghalangi akses Iran ke obat-obatan di tengah pandemi virus corona, dengan mengatakan Gedung Putih tidak tahu apa-apa tentang kemanusiaan.Berbicara dalam pertemuan satuan tugas nasional untuk memerangi virus korona pada hari Sabtu, Rouhani mengecam Washington karena memblokir permintaan pemerintah Iran untuk pinjaman dari Dana Moneter Internasional (IMF) untuk memerangi wabah mematikan itu.(IT/TGM)