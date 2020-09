Iran: Ttidak Ada Pembicaraan Dengan Trump Atau Biden Sampai Sanksi Dicabut

IslamTimes- Mereka juga mengatakan setiap pembicaraan di masa depan antara AS dan Iran tidak boleh mencakup masalah lain seperti perang Iran yang sedang berlangsung melawan terorisme di Irak dan Suriah serta urusan regional, termasuk doktrin pertahanan Iran.

Jika terpilih sebagai presiden pada November, Joe Biden akan membuat semua sanksi AS terhadap Iran tetap berlaku, termasuk yang diberlakukan di bawah Presiden Donald Trump. Itulah yang dipercaya banyak orang Iran. Mereka mengatakan tidak akan ada pembicaraan dengan Trump atau Biden sampai semua sanksi sepihak yang dijatuhkan oleh AS terhadap Iran dicabut.Mereka juga mengatakan setiap pembicaraan di masa depan antara AS dan Iran tidak boleh mencakup masalah lain seperti perang Iran yang sedang berlangsung melawan terorisme di Irak dan Suriah serta urusan regional, termasuk doktrin pertahanan Iran.Ini adalah sentimen yang juga dimiliki oleh para sarjana universitas Iran. Mereka mengatakan retorika Biden baru-baru ini tentang "ada cara cerdas untuk bersikap keras terhadap Iran" berfungsi sebagai bukti lebih lanjut bahwa semua sanksi AS akan tetap berlaku. Selain itu, Biden telah menegaskan kembali janjinya bahwa AS tidak akan memasuki kembali kesepakatan nuklir 2015 sampai Teheran mengubah arah.Pemerintah Iran juga telah mengatakan dalam beberapa kesempatan bahwa dalam hal hubungan antara Iran dan AS, tidak akan ada perkembangan positif kecuali Washington meninggalkan sanksi yang melanggar hukum dan memperbaiki jalan yang salah yang telah dipilihnya. Pemerintah juga mengatakan kunci perkembangan positif dalam hubungan ada di tangan Washington, dan itu tidak tergantung pada hasil pemilu November di AS sama sekali.(IT/TGM)