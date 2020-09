Rusia: Snapback AS Hanya Pertunjukan Teatrikal

IslamTimes- "AS terus menyesatkan masyarakat internasional dengan berspekulasi bahwa Dewan Keamanan PBB melakukan semacam prosedur untuk memulihkan efek resolusi DK PBB terhadap sanksi Iran, yang dibatalkan setelah penandatanganan Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) 2015, "membaca pernyataan dari kementerian Rusia.

Rusia telah mengecam deklarasi sepihak oleh Amerika Serikat tentang pemulihan sanksi PBB terhadap Iran sebagai "pertunjukan teatrikal" yang bertujuan untuk menyesatkan masyarakat internasional.Kementerian Luar Negeri Rusia mengeluarkan pernyataan resmi pada hari Minggu setelah Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengumumkan pada hari sebelumnya "pengembalian hampir semua sanksi PBB yang sebelumnya dihentikan terhadap Republik Islam Iran" di bawah apa yang disebut mekanisme snapback Dewan Keamanan PBB Resolusi 2231.Pompeo mengancam negara anggota PBB dengan "konsekuensi" jika mereka menolak untuk menerapkan sanksi."AS terus menyesatkan masyarakat internasional dengan berspekulasi bahwa Dewan Keamanan PBB melakukan semacam prosedur untuk memulihkan efek resolusi DK PBB terhadap sanksi Iran, yang dibatalkan setelah penandatanganan Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) 2015, "membaca pernyataan dari kementerian Rusia."Faktanya adalah bahwa Dewan Keamanan PBB tidak mengambil tindakan apa pun yang akan mengarah pada pemulihan sanksi lama terhadap Iran. Semua yang dilakukan Washington tidak lebih dari pertunjukan teatrikal yang dipentaskan untuk menundukkan Dewan Keamanan pada kebijakannya ' tekanan maksimum 'pada Iran dan ubah badan otoritatif ini menjadi alat yang berguna, "tambah pernyataan itu.Kementerian mengecam deklarasi sepihak oleh Pompeo sebagai "tidak dapat diterima" dan berkata, "Inisiatif tidak sah dan tindakan Amerika Serikat menurut definisi tidak dapat memiliki konsekuensi hukum internasional bagi negara lain."Kementerian juga meminta Washington untuk "memiliki cukup keberanian untuk menghadapi kebenaran dan berhenti berbicara atas nama Dewan Keamanan PBB.” Moskow "sepenuhnya mendukung" posisi mayoritas anggota Dewan Keamanan bahwa tindakan AS "secara hukum dan prosedural batal demi hukum."Sebelumnya, Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyanskiy tweeted, “Kami semua dengan jelas mengatakan pada bulan Agustus bahwa klaim AS untuk memicu snapback adalah tidak sah. Apakah Washington tuli? ”Pompeo secara resmi memberi tahu pada 20 Agustus PBB tentang permintaan Washington agar semua sanksi Dewan Keamanan PBB terhadap Iran dipulihkan di bawah apa yang disebut mekanisme snapback, mengutip apa yang dia klaim sebagai pelanggaran Iran atas kesepakatan nuklir.(IT/TGM)