Zarif: Trump Harus Mengubah Taktik sebelum Pompeo Membuat AS Lebih Diejek

Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif during interview with Euronews' Global Conversation.jpg

IslamTimes - Menteri luar negeri Iran telah mengecam mitranya dari AS karena tetap berpegang pada pernyataan bahwa sanksi PBB kembali diberlakukan terhadap Tehran meskipun ada penolakan oleh anggota Dewan Keamanan lainnya, mendesak Presiden Donald Trump untuk mengekang menteri luar negerinya.

Dalam tweet pada hari Minggu ((20/9), Mohammad Javad Zarif mengatakan sementara "dunia mengatakan TIDAK ADA sanksi Dewan Keamanan dipulihkan," Pompeo terus mengklaim bahwa larangan tersebut kembali berlaku dan mengancam negara lain untuk mematuhinya.Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan Sabtu bahwa semua sanksi PBB terhadap Iran "berlaku kembali" di bawah apa yang disebut ketentuan snapback dalam kesepakatan nuklir Iran 2015, yang secara resmi dinamai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA).Dunia mengatakan TIDAK ADA sanksi Dewan Keamanan yang dipulihkan.Tapi Tuan "Kami berbohong, Kami menipu, Kami mencuri" mengancam untuk menghukum dunia yang menolak untuk hidup di alam semesta paralelnya. @ RealDonaldTrump harus mengubah taktik sebelum @SecPompeo lebih lanjut mengubah #MAGA menjadi bahan tertawaan global. pic.twitter.com/PeOgJRR2SZ- Javad Zarif (@JZarif) 20 September 2020Pompeo melangkah lebih jauh dengan mengancam negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya dengan mengatakan, “Jika Negara Anggota PBB gagal memenuhi kewajiban mereka untuk menerapkan sanksi ini, Amerika Serikat siap menggunakan otoritas domestik kami untuk memberikan konsekuensi atas kegagalan tersebut dan memastikan bahwa Iran tidak menuai keuntungan dari aktivitas yang dilarang oleh PBB. "Klaim tersebut muncul 30 hari setelah Pompeo memberi tahu Dewan Keamanan PBB (DK PBB) tentang apa yang disebutnya sebagai "kinerja non-signifikan" Iran dengan kewajibannya di bawah JCPOA - dari mana Presiden AS Donald Trump menarik diri pada Mei 2018.Pengumuman Pompeo ditolak oleh sisa penandatangan kesepakatan Iran. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, pada bagiannya, mengatakan "ketidakpastian" mencegah dia untuk mengambil tindakan apapun terhadap deklarasi AS.Lebih lanjut di tweet, Zarif berkata "Mr. "Kami berbohong, Kami menipu, Kami mencuri" mengancam untuk menghukum dunia yang menolak untuk hidup di alam semesta paralelnya. "Diplomat top Iran tersebut menyinggung pernyataan sebelumnya oleh Pompeo, yang mengatakan pada sebuah acara di Texas A&M University pada 15 April 2019, “Saya adalah direktur CIA. Kami berbohong, kami menipu, kami mencuri. Kami memiliki seluruh kursus pelatihan. "Menteri luar negeri Iran kemudian menyarankan Trump untuk "mengubah taktik sebelum @SecPompeo lebih lanjut mengubah #MAGA menjadi bahan tertawaan global," mengacu pada slogan kampanye pemilihan presiden AS yang sering digunakan 'Make America Great Again.'Di postingan lain, Zarif menyoroti tweet Pompeo untuk menunjukkan bagaimana diplomat top AS tanpa disadari mengakui kebohongan bahwa sanksi PBB telah diberlakukan kembali terhadap Iran.Dalam tweet-nya, Pompeo mengatakan pemerintah AS akan memberlakukan sanksi "kami" dalam kalimat pertama dan melanjutkan dengan cepat di kalimat berikutnya bahwa Washington mengharapkan "Negara Anggota PBB" untuk mematuhi "kewajiban mereka di bawah pembatasan yang diberlakukan kembali ini," - kata-kata yang menggambarkan bagaimana Pompeo mengacaukan sanksi sepihak AS dengan hukum internasional.Masalah dengan para mitomania — yang tidak bisa menahan diri dalam kebohongan patologis mereka — adalah bahwa mereka benar-benar tersesat dalam jaring penipuan mereka sendiri.[IT/r]