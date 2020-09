Abdul-Malik al-Houthi: AS, Israel Sumber Dari Semua Tindakan Kejahatan Di dunia

IslamTimes- Dia menyoroti bahwa Washington telah berusaha untuk menabur benih perselisihan di dalam negara Yaman, dan untuk menciptakan perpecahan sektarian di negara tersebut.

Pemimpin gerakan Houthi Ansarullah Yaman telah mengecam Amerika Serikat dan Israel atas kebijakan dan konspirasi jahat mereka terhadap negara-negara dunia, dengan mengatakan Washington dan Tel Aviv adalah sumber utama dari semua tindakan jahat di seluruh dunia.“Kebijakan AS dan Israel hanya menyebabkan krisis dan perang di seluruh dunia. Kami (rakyat Yaman) menghadapi sumber kejahatan dan agresi untuk mengamankan perdamaian di negara kami, '' kata Abdul-Malik al-Houthi dalam pidato yang disiarkan langsung dari ibu kota Yaman, Sana'a pada Senin sore.Dia menyoroti bahwa Washington telah berusaha untuk menabur benih perselisihan di dalam negara Yaman, dan untuk menciptakan perpecahan sektarian di negara tersebut.Houthi mengatakan bahwa negarawan AS telah mengarahkan pandangan mereka ke Yaman jauh sebelum Revolusi 21 September - pemberontakan populer tahun 2014 yang menggulingkan pemerintah Hadi yang didukung Saudi - karena negara Arab menikmati lokasi yang cukup strategis dan memiliki cadangan sumber daya alam yang besar.“Plot musuh adalah merampas pendapatan orang Yaman dari sumber daya alam negara. Pemerintah sebelumnya [mantan presiden, Abd Rabbuh Mansur Hadi] bekerja sama dengan AS untuk menjarah sumber daya Yaman, ”kata kepala Ansarullah itu lebih lanjut."AS menjalankan kebijakan kolonial selama pemerintahan Yaman sebelumnya," katanya, menambahkan, Duta Besar AS sebelumnya untuk Yaman Matthew H. Tueller biasa mencampuri pekerjaan semua lembaga dan kementerian negara Yaman.Houthi mencatat bahwa Revolusi 21 September berakar dalam pada tuntutan rakyat Yaman untuk reformasi dan perubahan dan berkata, “Setelah revolusi, AS menyadari bahwa Yaman bukanlah mangsa yang mudah, dan tidak pernah serupa dengan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. untuk dieksploitasi sepenuhnya. "Kepala Ansarullah menggarisbawahi bahwa Arab Saudi dan sekutunya telah gagal total untuk memaksa rakyat Yaman meninggalkan semangat revolusioner mereka setelah lebih dari empat tahun kampanye militer yang menghancurkan dan pengepungan yang terus melumpuhkan.(IT/TGM)