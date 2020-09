Trump: AS Berjuang Untuk Menghentikan Program Nuklir Iran

IslamTimes- Berbicara pada sesi virtual sidang umum PBB pada hari Selasa, Trump mengklaim bahwa AS menarik diri dari JCPOA dan berjuang untuk menghentikan program nuklir Iran dengan menjatuhkan sanksi berat pada Republik Islam tersebut.

Presiden AS Donald Trump mengatakan pada hari Selasa bahwa Washington sedang berusaha untuk menghentikan program nuklir IranBerbicara pada sesi virtual sidang umum PBB pada hari Selasa, Trump mengklaim bahwa AS menarik diri dari JCPOA dan berjuang untuk menghentikan program nuklir Iran dengan menjatuhkan sanksi berat pada Republik Islam tersebut.Merujuk pada pembunuhan Letjen Soleimani, Trump mengklaim langkah tersebut sejalan dengan perang AS melawan terorisme.Presiden AS Donald Trump juga meminta PBB untuk meminta pertanggungjawaban China atas tindakannya terkait pandemi virus corona.(IT/TGM)