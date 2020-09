Demonstran Suriah Mengutuk Sanksi AS Dan Pendudukan Turki Di Hasakah

IslamTimes- Para pengunjuk rasa Suriah juga menyuarakan tekad mereka untuk membebaskan seluruh wilayah Suriah dari pendudukan pasukan asing dan kelompok teroris.

Penduduk lokal di provinsi Hasakah, Suriah timur laut, telah mengorganisir unjuk rasa protes untuk mengecam tindakan ekonomi koersif AS terhadap negara mereka sambil menuntut pengusiran pasukan pendudukan AS dan Turki.Menurut kantor berita resmi Suriah SANA, unjuk rasa terbaru pada hari Kamis, yang diadakan di desa Tal Sateeh dekat kota Qamishli di provinsi timur laut Hasakah, menuntut tindakan terhadap "penjajah Amerika" dan tentara bayaran yang didukung AS serta militan yang didukung Turki.Para pengunjuk rasa Suriah juga menyuarakan tekad mereka untuk membebaskan seluruh wilayah Suriah dari pendudukan pasukan asing dan kelompok teroris.Para peserta menekankan tekad mereka untuk memberikan dukungan moral dan material kepada pasukan pemerintah Suriah dan perlawanan rakyat sampai pengusiran penuh militan yang didukung asing.Mereka juga memuji pencapaian Angkatan Bersenjata Suriah di medan perang melawan kelompok militan yang didukung asing di berbagai bagian negara.Ankara, yang mendukung militan anti-pemerintah Suriah, saat ini telah menempatkan ribuan pasukan Turki di barat laut negara Arab itu.Selama empat tahun terakhir, militer Turki telah melakukan setidaknya dua serangan tidak sah ke Suriah utara untuk melawan militan Kurdi, yang menurut Ankara berusaha untuk menggulingkan pemerintah Turki.Panel penyelidik kejahatan perang Perserikatan Bangsa-Bangsa baru-baru ini meminta Turki untuk mengendalikan militan sekutu di Suriah utara, yang mungkin telah melakukan berbagai kejahatan perang terhadap warga sipil, termasuk penyanderaan, pemerkosaan dan penyiksaan.Dalam beberapa bulan terakhir, AS telah mengirim konvoi militer baru ke provinsi Hasakah di timur laut Suriah.(IT/TGM)