TV Yaman al-Masirah Menerbitkan Dokumen Yang Mengungkapkan Campur Tangan AS Di Negara Arab

IslamTimes- Dokumen yang diterbitkan oleh jaringan televisi Yaman berbahasa Arab al-Masirah pada 24 September 2020 ini menunjukkan campur tangan AS di Yaman.

Jaringan televisi Yaman telah menerbitkan sejumlah dokumen rahasia dari misi diplomatik Amerika Serikat di negara Arab, yang mengungkapkan campur tangan Washington dalam urusan internal negara Arab sejak bertahun-tahun lalu.Dokumen kedutaan AS dipublikasikan oleh jaringan televisi al-Masirah sebelum Revolusi 21 September - pemberontakan populer tahun 2014 yang menggulingkan mantan presiden Yaman Abd Rabbuh Mansur Hadi yang didukung Saudi, dan termasuk arahan dari duta besar Amerika sebelumnya Gerald M. Feierstein ke Kepresidenan tentang pemindahan apa yang disebut "unit anti-terorisme" dari Kementerian Dalam Negeri ke Kementerian Pertahanan.Dokumen yang diterbitkan oleh jaringan televisi Yaman berbahasa Arab al-Masirah pada 24 September 2020 ini menunjukkan campur tangan AS di Yaman.Kebocoran tersebut juga mengungkap arahan AS untuk membatasi peran unit tersebut kepada pasukan keamanan yang menjaga perbatasan darat dan laut Yaman.Lebih lanjut, dokumen kedutaan AS memerintahkan agar keputusan presiden segera dikeluarkan untuk pengangkatan sejumlah komandan militer di berbagai pangkat, termasuk komandan baru untuk pasukan operasi khusus Yaman, wakilnya, dan wakil kepala Staf Umum.Dokumen yang diterbitkan oleh jaringan televisi Yaman berbahasa Arab al-Masirah pada 24 September 2020 ini menunjukkan campur tangan AS di Yaman.Secara terpisah, dokumen yang dikeluarkan oleh Biro Keamanan Nasional Yaman (NSB) pada saat itu mengungkapkan peran utama AS dalam dan pengawasan ketatnya atas penghancuran sistem pertahanan udara Yaman, terutama sistem rudal jarak pendek dan permukaan-ke-udara (SAM) Strela.File-file tersebut mengungkapkan bahwa pihak Amerika telah mengarahkan aktivitasnya untuk melayani kepentingan keamanan nasional AS, dengan mengabaikan kepentingan Yaman.(IT/TGM)