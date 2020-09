AS Ancam Akan Menutup Kedutaan Di Irak Jika Serangan Terus Berlanjut Di Kompleks Amerika

IslamTimes- Iraqi24, situs berita Baghdad, melaporkan bahwa Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo telah memperingatkan Presiden Irak Barham Salih bahwa Washington siap untuk menutup misi diplomatiknya di Baghdad dan mengambil tindakan terhadap kelompok perlawanan anti-teror.

Amerika Serikat mengancam akan menutup kedutaan besarnya di Baghdad jika pemerintah Irak tidak bergerak untuk menghentikan serangan terhadap kompleks Amerika, kata laporan media Irak.Iraqi24, situs berita Baghdad, melaporkan bahwa Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo telah memperingatkan Presiden Irak Barham Salih bahwa Washington siap untuk menutup misi diplomatiknya di Baghdad dan mengambil tindakan terhadap kelompok perlawanan anti-teror.Keputusan untuk menutup kedutaan di Baghdad ada di tangan Presiden Trump dan sudah siap. … Jika pasukan kami mundur dan kedutaan ditutup dengan cara ini, kami akan melikuidasi semua orang yang terbukti terlibat dalam serangan ini, ”kata Pompeo, menyebut kelompok anti-teror Kata'ib Hezbollah dan Asa'ib Ahl. al-Haq, yang merupakan bagian dari Unit Mobilisasi Populer (PMU) pro-pemerintah Irak atau Hashd al-Sha'abi.Sumber yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada situs berita Amerika Al-Monitor bahwa Salih telah mengadakan pertemuan dengan para pemimpin faksi politik dan memberi tahu mereka bahwa dia telah menerima surat peringatan dari Pompeo.Saluran TV Al Arabiya milik Saudi juga mengutip sumber politik Amerika dan Irak yang mengatakan bahwa ancaman sanksi dan pembatasan transaksi dolar, termasuk menahan bantuan melalui Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk Irak, semuanya telah dimunculkan oleh diplomat tertinggi AS dalam "pesan yang sangat keras" untuk Salih.Mantan menteri keuangan dan luar negeri Irak Hoshyar Zebari mengonfirmasi peringatan AS itu dalam sebuah posting di akun Twitter-nya.(IT/TGM)