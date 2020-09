Syria Foreign Minister, Walid al-Moallem.jpg

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Suriah, Walid al-Moallem, menegaskan bahwa agenda politik dunia masih mendahului agenda kemanusiaan, namun alih-alih mencabut langkah-langkah sepihak dan koersif yang diberlakukan terhadap rakyat Suriah dengan penyebaran pandemi COVID 19, kita telah menyaksikan sebuah pembaruan langkah-langkah ini dan memberlakukan lebih banyak lagi dengan dalih ilusif, termasuk apa yang disebut "Caesar Act" yang bertujuan untuk menekan mata pencaharian dan kehidupan sehari-hari rakyat Suriah.

“Terorisme masih merupakan bahaya berkelanjutan bagi stabilitas dan kemakmuran di dunia, itu juga merupakan ancaman paling penting bagi perdamaian dan keamanan internasional,” tambah al-Moallem dalam pidatonya di sesi ke-75 Sidang Umum PBB yang disiarkan melalui video.Dia bertanya apakah menghalangi apa yang telah dihancurkan oleh terorisme di Suriah akan bermanfaat bagi Suriah, atau memutuskan kesempatan kerja dan menghalangi kembalinya para pengungsi, membakar tanaman gandum, mencuri minyak dan memerangi sektor energi di Suriah, semua itu melindungi warga sipil.“Jelas bahwa tujuan dari "Caesar Act" pada intinya memberikan tekanan pada rakyat Suriah dalam mata pencaharian mereka dan kehidupan sehari-hari mereka dalam adegan yang tidak manusiawi yang mengingatkan kita pada kebrutalan cekikan George Floyd dan melalui mana Israel mencekik Rakyat Palestina, ” kata al-Moallem."Sementara kami menekankan bahwa tindakan pemaksaan sepihak bertentangan dengan hukum internasional dengan cara yang jelas dan terus terang, kami menyerukan kepada semua negara yang terkena dampak dari tindakan tersebut untuk membentuk front persatuan untuk menghadapi fenomena itu dan mengurangi dampaknya pada rakyat kami," kata al-Moallem.Dia menegaskan bahwa rezim Turki berada di puncak dari mereka yang berinvestasi pada terorisme karena dia adalah salah satu sponsor teror di Suriah dan kawasan."Kehadiran tidak sah pasukan AS dan Turki di wilayah Suriah adalah pendudukan dan Suriah tidak akan menghentikan upaya untuk mengakhiri pendudukan ini dengan segala cara yang mungkin dijamin oleh hukum internasional," kata al-Moallem.“Rezim Turki telah memfasilitasi masuknya puluhan ribu teroris asing ke Suriah dan masih menawarkan semua bentuk dukungan kepada Jabhat al-Nusra dan organisasi teroris lainnya, dan mempraktikkan kebijakan Turkifikasi dan pemindahan paksa, namun demikian, itu telah menggunakan kebijakan hukuman kolektif terhadap dua juta warga sipil di Hasaka dan kota-kota sekitarnya dengan memotong air, ”al-Moallem menambahkan.`` Kami mengutuk apa yang disebut milisi QSD separatis yang berkonspirasi pada persatuan Suriah dan rakyatnya dan menjarah sumber dayanya," tambah al-Moallem.Al-Moallem menegaskan bahwa Suriah tidak pernah berhenti melakukan upaya apapun untuk terlibat dalam jalur politik.“Kami telah secara terbuka berpartisipasi dalam pembicaraan Jenewa, konsultasi Moskow dan pertemuan Astana karena kami telah menangani secara positif hasil konferensi Dialog Nasional Suriah di Sochi yang diwakili dengan membentuk Komite Pembahasan Konstitusi, dan kami menekankan bahwa keberhasilan kerja komite tidak akan tercapai kecuali dengan menjamin tidak adanya campur tangan dalam urusannya,” kata al-Moallem.Adapun Golan Suriah yang diduduki, al-Moallem menegaskan bahwa Golan telah dan masih merupakan wilayah Suriah yang kami perjuangkan untuk memulihkannya sepenuhnya hingga 4 Juni 1967, menambahkan bahwa masalah ini tidak dapat ditentukan dan tindakan tidak sah Zionis Israel dan Keputusan AS tidak akan mengubah apa pun dan tidak berlaku lagi serta tidak memiliki dampak hukum menurut hukum internasional dan resolusi terkait PBB, terutama resolusi No. 497 tahun 1981.“Suriah menekankan pendiriannya yang tegas dan berprinsip dalam mendukung hak rakyat Palestina untuk mendirikan negara merdeka mereka dengan Yerusalem sebagai ibukotanya dan hak mereka untuk kembali ke negerinya,” tambah al-Moallem.Al-Moallem juga menegaskan dukungan Suriah kepada Iran terhadap kebijakan AS yang bertujuan untuk merusak kesepakatan nuklir dan mengguncang situasi di kawasan tersebut.[IT/r]