Sejuta Orang Meninggal Dunia Akibat Covid-19

Covid test (USAToday).

Islam Times - Dalam sembilan bulan sejak kasus pertama dilaporkan di China, lebih dari 1 juta orang telah meninggal di seluruh dunia akibat COVID-19.

Dilansir USA Today kemarin, angka ini muncul karena negara-negara di seluruh dunia berada pada tahap yang sangat berbeda dalam menangani wabah. Beberapa negara Eropa memperketat beberapa pembatasan karena ketakutan akan gelombang kedua. Sedang kasus-kasus di AS terus meningkat setelah lonjakan musim panas yang diikuti oleh pembatasan baru dan kemudian penurunan.Kasus India telah meroket dalam beberapa minggu terakhir dan mungkin akan segera menjadi negara dengan infeksi terbanyak. Sementara Selandia Baru tampaknya telah melewati kelompok kasus kedua. Dan Korea Selatan mengalami penghitungan kasus terendah karena menerapkan kembali beberapa tindakan lockdown selama kebangkitan virus.Sementara itu, para peneliti di seluruh dunia terus membuat kemajuan dalam uji klinis untuk kandidat vaksin, tetapi vaksinasi massal mungkin tidak akan dilakukan hingga setidaknya pertengahan 2021, kata seorang pejabat Organisasi Kesehatan Dunia, Minggu.AS yang digadang-gadang sebagai negara super dengan kemajuan kemajuan tekhnologi dan kelengkapan infrastruktur telah mencatat kasus virus korona terbanyak (7,14 juta) dan kematian (205.000) dari negara mana pun di dunia. Menurut pelacak New York Times, AS telah melihat peningkatan kasus sebesar 23% selama seminggu terakhir dibandingkan dengan pertengahan September.[IT/AR]