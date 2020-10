AS Memperkuat Posisinya di Kota Hasakah, Suriah

US military convoy drives on the outskirts of the Kurdish-controlled northern Syrian city of Qamishli.jpg

IslamTimes - Pasukan AS yang bertindak bersama dengan milisi Mayoritas-Kurdi Pasukan Demokratik Suriah (SDF) telah memperkuat posisi mereka di lingkungan Ghweiran di kota Hasakah, timur laut Suriah di tengah ketegangan dengan penduduk setempat, seorang koresponden Kantor Berita Arab Suriah telah melaporkan.

Pemerintahan Trump tidak memenuhi janjinya untuk menarik pasukan AS di Suriah, dan sebaliknya telah mengirim lusinan konvoi peralatan dan pasokan militer ke negara yang dilanda perang itu melalui Irak sambil menyelundupkan uang minyak senilai ratusan juta dolar yang dicuri dari Suriah.Menurut reporter itu, setidaknya enam kendaraan dan truk memasuki Hasakah dari selatan saat helikopter AS terbang di atas. Konvoi itu dimaksudkan untuk membantu memperkuat gedung administrasi lokal, sekolah, dan fasilitas lain yang dikuasai oleh pasukan AS dan SDF.Pengerahan konvoi tersebut mengikuti laporan pekan lalu bahwa militer AS mengirim konvoi 55 kendaraan, termasuk truk kulkas dan transportasi serta 13 kendaraan militer, ke kota Qamishli (terletak di dekat perbatasan Turki sekitar 75 km timur laut kota Hasakah).Juga pada hari Sabtu, koresponden SANA melaporkan bahwa SDF telah menyita sejumlah rumah di Ghweiran dan menculik beberapa penduduk lokal, termasuk wanita, di bagian lingkungan yang berisi perumahan bagi petugas polisi setempat, serta tempat tinggal pemuda di dekat lingkungan al-Zuhour..Menurut penduduk setempat, SDF dan sekutunya di AS telah menduduki gedung-gedung utama di kota Hasakah, termasuk penyedia listrik lokal dan fasilitas penyimpanan biji-bijian, beberapa kantor pemerintah, bank, sekolah, dan penjara lokal yang berisi narapidana Daesh (ISIS).Bulan lalu, guru dan siswa lokal melakukan aksi duduk besar di depan direktorat pendidikan Hasakah untuk memprotes pengambilalihan sekolah oleh SDF, menuduh AS dan milisi sengaja mencoba untuk menghentikan pendidikan penduduk setempat.Pada saat yang sama, di utara provinsi Hasakah, penduduk setempat telah melaporkan penjarahan, pembunuhan, pemboman, dan pembakaran yang meluas oleh milisi yang didukung Turki. Pada bulan Agustus, Patriark Ortodoks Suriah dari Antiokhia Ignatius Aphram II mengimbau kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menuduh milisi melakukan "pelanggaran mencolok terhadap hak asasi manusia" dengan memutus pasokan air ke lebih dari satu juta penduduk Suriah timur laut dan berbagai kejahatan lainnya .Tempat bagi sebagian besar sumber daya minyak dan gas Suriah, provinsi Hasakah dan Deir ez-Zor telah menjadi titik fokus ketegangan antara pemerintah Suriah, SDF, dan pasukan pendudukan asing yang ada di wilayah tersebut. Wilayah tersebut juga telah menyaksikan beberapa pertemuan menegangkan antara polisi militer Rusia dan pasukan AS yang ditempatkan secara ilegal di wilayah tersebut."Pertemuan" pasukan AS dan Rusia lainnya di timur laut Suriah. "Ini wilayah Suriah. Angkatan bersenjata Rusia ada di sini atas undangan Bashar al-Assad. Atas dasar apa orang Amerika ada di sini?" - polisi militer Rusia bertanya. pic.twitter.com/P3Ei3e0Y0Q- Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) 18 Juli 2020Pemerintah Damaskus telah berulang kali meminta semua pasukan asing yang tidak diundang ke negara itu untuk segera meninggalkan Suriah, dan menuduh AS dan sekutu Kurdi menjarah minyak Suriah. Pemerintahan Trump telah menolak keluhan pemerintah Suriah, dengan Presiden Trump sendiri berulang kali berjanji untuk "menyimpan" minyak Suriah dan mencegahnya ditransfer ke tangan pemerintah atau sisa-sisa teroris.[IT/r]