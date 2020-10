AS Bertujuan Untuk Mengguncang Ekonomi Iran

IslamTimes- Meskipun kebijakan luar negeri dan ekonomi sepihak ini muncul dengan pasca-Perang Dunia II, pasang surut selama kepresidenan sebagian besar presiden AS, tampaknya telah menjadi lebih selama masa jabatan Donald Trump.

Merujuk pada sanksi AS di tengah Covid-19, seorang mantan diplomat Turki mengatakan, "destabilisasi sistem ekonomi dan politik Iran adalah bagian integral dari strategi besar AS untuk Timur Tengah" terlepas dari siapa yang memenangkan pemilu.Karena posisi AS di bidang ekonomi, politik, keamanan, dan militer, negara tersebut telah mengambil banyak langkah sepihak di arena internasional dalam beberapa dekade terakhir, yang mengarah pada pembentukan tren dalam kebijakan luar negeri dan ekonominya.Meskipun kebijakan luar negeri dan ekonomi sepihak ini muncul dengan pasca-Perang Dunia II, pasang surut selama kepresidenan sebagian besar presiden AS, tampaknya telah menjadi lebih selama masa jabatan Donald Trump.Kebijakan unilateralis Trump tidak hanya menciptakan ketegangan antara negara tersebut dan kekuatan dunia lainnya seperti Rusia dan China, tetapi bahkan telah meningkatkan ketegangan antara Amerika Serikat dan sekutu Eropa dan NATO-nya.Pemilihan Presiden AS 2020 menantang Donald Trump dan Joe Biden, dua kandidat Partai Republik dan Demokrat di bidang kebijakan luar negeri, termasuk kebijakan AS terhadap Asia Barat (Timur Tengah), cara memerangi virus corona, masalah imigrasi, dan dll.Akibat konsekuensi sosial ekonomi, virus corona menjadi salah satu faktor paling berpengaruh dalam menentukan hasil pemilu AS. Donald Trump, yang berulang kali meremehkan ancaman virus korona, dinyatakan positif virus corona. Sekarang pertanyaan ini menimbulkan konsekuensi positif atau negatif dari tes positif Trump untuk virus Korona. Sekarang masa jabatan pertama kepresidenan Trump akan segera berakhir, banyak orang di dunia menunggu hasil pemilihan presiden AS.Di sisi lain, kebijakan kedua kandidat ini terhadap Asia Barat menjadi tantangan lain bagi Amerika Serikat. Pendekatan Trump terhadap masalah Asia Barat ditentukan oleh dukungannya yang kuat untuk rezim Israel, Arab Saudi, Mesir, dan pendekatan agresifnya ke Iran. Biden sangat terlibat dalam perubahan diplomasi AS dan kebijakan militer di Asia Barat selama masa Obama. Dia akan bertindak berdasarkan pengalamannya dalam menangani masalah di Irak, rezim Israel, Suriah, Iran, dan negara-negara Asia Barat lainnya.(IT/TGM)