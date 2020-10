Hatami: Sanksi AS Bertujuan Menghentikan Ekspor Iran 

IslamTimes- "Sementara negara lain memiliki akses mudah ke obat-obatan, teknologi, dan sumber daya keuangan, musuh telah merampas barang-barang paling dasar bangsa kita, yang merupakan hak rakyat yang tidak dapat dicabut," ungkapnya.

Mengacu pada sanksi baru AS, Menteri Pertahanan Iran Brigadir Jenderal Amir Hatami mencatat bahwa Washington takut dengan ekspor Iran.Dia membuat pernyataan pada hari Minggu, menambahkan bahwa swasembada adalah satu-satunya pilihan yang tersedia bagi Iran dalam menghadapi musuh yang melakukan apa pun dengan kekuatannya untuk menciptakan tantangan bagi Republik Islam."Sementara negara lain memiliki akses mudah ke obat-obatan, teknologi, dan sumber daya keuangan, musuh telah merampas barang-barang paling dasar bangsa kita, yang merupakan hak rakyat yang tidak dapat dicabut," ungkapnya.Merujuk pada sanksi AS baru-baru ini terhadap bank-bank Iran, dia menegaskan bahwa musuh takut akan ekspor Iran dan sedang berjuang untuk menghentikannya.Pernyataan ini muncul ketika Departemen Keuangan AS memberlakukan sanksi baru pada 18 bank Iran dalam tindakan bermusuhan pada hari Kamis. Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo juga mengklaim bahwa tekanan maksimum AS terhadap Republik Islam akan terus berlanjut sampai Iran kembali ke meja perundingan.Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif juga bereaksi terhadap sanksi baru AS terhadap bank-bank Iran dan menyatakan bahwa negara itu berusaha meledakkan saluran Iran yang tersisa untuk membayar makanan dan obat-obatan di tengah pandemi COVID-19.(IT/TGM)