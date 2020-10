AEOI: Ilmuwan Iran Siap Melawan Tntimidasi AS Terkait Penggunaan Energi Nuklir

Iran-based nuclear facility.jpg

IslamTimes - Otoritas atom tertinggi Iran mengatakan para ilmuwan Iran akan menghadapi penindasan Amerika Serikat yang menargetkan hak energi nuklir damai Republik Islam, menegaskan bahwa negara tidak akan pernah menyerah hak ini dalam menghadapi manipulasi Washington.

"Ilmuwan nuklir Republik Islam Iran, mengikuti pedoman dari Pemimpin Tertinggi (dari Revolusi Islam Ayatollah Seyyed Ali Khamenei), siap menghadapi paksaan dan unilateralisme pemerintah AS terkait dengan penggunaan energi nuklir," Organisasi Energi Atom Iran (AEOI) tweeted pada hari Kamis (15/10).Ilmuwan nuklir Republik Islam Iran (@aeoiorg), mengikuti pedoman Pemimpin Tertinggi (@khamenei_ir), siap menghadapi koersi dan unilateralisme pemerintah AS terkait dengan penggunaan energi nuklir. https://t.co/LZbwSDWgpL- Organisasi Energi Atom Iran (@aeoiorg) 15 Oktober 2020Prinsip-prinsip strategis Iran menampilkan pendekatan yang melihat jauh ke arah penyebaran energi nuklir secara damai, kata organisasi itu, menekankan desakan Republik Islam untuk menggunakan haknya di wilayah tersebut meskipun ada tekanan asing dengan mencatat, "Tenaga nuklir akan tetap mendominasi negara Iran selama-lamanya."Pendekatan pandangan ke depan dalam #pengerahan energi nuklir damai adalah prinsip strategis Republik Islam Iran dan tenaga nuklir akan tetap dalam dominasi bangsa Iran untuk selamanya. @ SecPompeo pic.twitter.com/nw7Ctw0eJz- Organisasi Energi Atom Iran (@aeoiorg) 15 Oktober 2020Pernyataan itu muncul setelah Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, pemimpin anti-Iran yang paling menonjol dalam pemerintahan AS, men-tweet serangkaian komentar antagonis yang menargetkan program nuklir negara itu.Mengulangi pernyataan sebelumnya, Pompeo menulis, "Iran mengklaim tidak menginginkan senjata nuklir, kemudian mengancam dunia dengan program nuklirnya."Iran secara konsisten dan tidak dapat diubah menjauhkan diri dari senjata non-konvensional atas dasar agama dan kemanusiaan. Sikap Tehran di daerah tersebut telah ditutup dengan keputusan agama yang dikeluarkan oleh Ayatollah Khamenei.Dengan "mengancam dunia," Pompeo tampaknya merujuk pada langkah pembalasan yang mulai diambil Iran pada 2018 untuk secara bertahap membalikkan komitmennya di bawah perjanjian nuklir dengan kekuatan dunia.Perjanjian itu sendiri, yang dikenal sebagai Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), telah memungkinkan Iran untuk mengambil tindakan balasan jika penandatangan lainnya tidak berkomitmen.Tehran hanya memulai pembalasan setelah AS secara ilegal meninggalkan JCPOA dan anggota kesepakatan nuklir sekutu Washington menangguhkan perdagangan mereka dengan Iran di bawah tekanan Gedung Putih.Republik Islam telah berjanji akan kembali pada komitmennya setelah negara-negara yang gagal memenuhi kewajiban JCPOA memperbarui komitmen mereka terhadap perjanjian bersejarah tersebut.AS tidak akan pernah mengizinkan Iran "memiliki senjata paling mematikan di dunia — dan ya, kami dapat mencegahnya dan akan melakukannya," tambah Pompeo.Iran mengklaim tidak menginginkan senjata nuklir, kemudian mengancam dunia dengan program nuklirnya. Semua negara harus menolak pemerasan rezim.- Sekretaris Pompeo (@SecPompeo) 14 Oktober 2020Pernyataannya datang sementara Amerika Serikat adalah satu-satunya negara yang pernah menggunakan senjata pemusnah massal semacam (bom atom) itu.Washington juga telah memberikan dukungan politik dan material yang tak tergoyahkan untuk rezim pendudukan Zionis Israel yang dikenal sebagai satu-satunya pemilik senjata nuklir di Timur Tengah. Tel Aviv juga bertanggung jawab atas pembunuhan enam ilmuwan nuklir Iran dan mencoba menyabotase program nuklir Iran, kekejaman yang juga tidak akan mungkin terjadi tanpa kelonggaran Washington.[IT/r]