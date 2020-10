Trump: Biden Akan Menyerahkan 'Masa Depan Mereka Kepada Virus'

IslamTimes- “Jika saya benar-benar mendengarkan para ilmuwan, sekarang kita akan memiliki negara yang akan mengalami depresi besar - kita seperti kapal roket. Coba lihat angkanya, ”tambahnya.

Presiden AS Donald Trump telah memperingatkan bahwa saingannya dari Partai Demokrat, Joe Biden, akan "mendengarkan para ilmuwan" jika terpilih ke Gedung Putih dan memberlakukan penguncian yang keras untuk menahan penyebaran virus corona.Berpidato di rapat umum di Carson City di Nevada pada Minggu malam, Trump mengatakan kepada para pendukungnya bahwa Biden akan menyerahkan "masa depan mereka kepada virus", dengan mengatakan: "Dia akan ingin mengunci diri."Dia akan mendengarkan para ilmuwan, dia menambahkan dengan nada mengejek.“Jika saya benar-benar mendengarkan para ilmuwan, sekarang kita akan memiliki negara yang akan mengalami depresi besar - kita seperti kapal roket. Coba lihat angkanya, ”tambahnya.Trump telah meremehkan pentingnya penguncian dalam mengurangi penyebaran virus corona, bahkan setelah dia tertular penyakit tersebut.Menurut data Universitas Johns Hopkins, pandemi virus corona telah menyebabkan lebih dari 8,1 juta kasus di Amerika dan lebih dari 219.000 kematian.Presiden AS, yang dirawat di rumah sakit karena penyakit itu selama tiga malam pada awal Oktober, telah melintasi negara itu untuk berkampanye saat dia mengikuti Biden dalam jajak pendapat publik.Demonstrasi Trump menarik ribuan pendukung dalam jarak dekat, dengan banyak yang tidak mengenakan topeng meskipun ada federal pedoman virus corona.Infeksi COVID-19 baru telah meningkat pesat di Amerika Serikat, dengan total 48.210 kasus baru dilaporkan pada hari Minggu. Negara itu telah melaporkan lebih dari 69.400 kasus virus baru pada hari Jumat, naik dari 46.000 bulan lalu.Setidaknya 8.154.594 kasus virus korona telah diidentifikasi di AS pada Minggu malam, menewaskan sedikitnya 219.674 orang Amerika, menurut Universitas Johns Hopkins.Sepuluh negara bagian AS, termasuk Colorado, New Mexico, North Carolina, dan Wisconsin, melaporkan penghitungan tertinggi satu hari untuk infeksi Covid-19 baru, karena para ahli mengatakan lonjakan infeksi COVID-19 yang berbahaya sedang berlangsung di Amerika Serikat.(IT/TGM)