Laporan: Israel Memohon pada Bahrain untuk Membuka Kedutaan Besar di Manama

Israel, Bahrain sign deal establishing formal ties.jpeg

IslamTimes - Delegasi Zionis Israel telah mengirimkan surat Menteri Luar Negeri Gabi Ashkenazi kepada mitranya dari Bahrain, Abdullatif bin Rashid Alzayani, dengan permintaan resmi untuk membuka kedutaan besar Zionis Israel di ibu kota Manama, surat kabar Yedioth Ahronoth melaporkan.

Surat kepada Alzayani diserahkan oleh kepala staf Ashkenazi Haim Regev selama kunjungan delegasi tingkat tinggi Zionis Israel dan AS ke Manama pada hari Minggu (18/10), menurut outlet berita.Delegasi tersebut, yang tiba di Bahrain dengan penerbangan komersial langsung pertama dari Tel Aviv ke ibu kota kerajaan, dipimpin oleh Menteri Keuangan AS Steve Mnuchin dan Penasihat Keamanan Nasional Zionis Israel Meir Ben-Shabbat. Manama diwakili oleh Wakil Menteri Luar Negeri Abdullah bin Ahmed Al Khalifa dan pejabat tinggi lainnya dari kementerian transportasi, telekomunikasi, industri, perdagangan, pariwisata dan penerbangan.Selama pertemuan tersebut, Bahrain dan Zionis Israel menandatangani komunike bersama untuk membangun hubungan diplomatik dan damai, serta tujuh nota kesepahaman yang dimediasi AS di berbagai bidang kerja sama.Pembentukan hubungan antara Zionis Israel dan Bahrain mengikuti penandatanganan Abraham Accord oleh negara-negara tersebut, bersama dengan Uni Emirat Arab pada upacara resmi yang diadakan di Gedung Putih pada 15 September.Bahrain dan UEA menjadi negara Arab ketiga dan keempat yang secara resmi menormalisasi hubungan dengan Zionis Israel, setelah Mesir pada 1979 dan Yordania pada 1994.[IT/r]