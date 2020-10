Delegasi UEA Lakukan Kunjungan Resmi Pertama ke Entitas Zionis

UAE delegation visits the Zionist entity for the first time.jpg

IslamTimes - Delegasi dari Uni Emirat Arab (UEA) lepas landas pada Selasa (20/10) pagi menuju Bandara Ben-Gurion entitas Zionis.

Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Urusan Keuangan UEA Obaid Humaid Al Tayer akan bertemu untuk menandatangani sejumlah perjanjian antara kedua belah pihak.Media Zionis Israel melaporkan bahwa salah satu perjanjian tersebut menyatakan bahwa Zionis Israel dan Emirat dapat melakukan perjalanan tanpa perlu visa, menurut Kantor Perdana Menteri.Delegasi tersebut lepas landas, ditemani oleh sejumlah perwakilan dari Amerika Serikat, termasuk perwakilan khusus AS untuk hubungan internasional Avi Berkowitz, yang men-tweet foto tiket penerbangannya ke entitas Zionis dari UEA.Perjanjian bebas visa akan menjadi yang pertama dari jenisnya antara Zionis Israel dan negara Arab.Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin akan hadir pada penandatanganan yang mencakup perjanjian tentang masalah perjalanan udara, perlindungan investasi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi selain perjanjian bebas visa.Netanyahu, Mnuchin, Tayer dan CEO dari Perusahaan Keuangan Pembangunan Internasional AS Adam Boehler kemudian akan membuat pernyataan bersama.Akan ada lebih banyak pertemuan sepanjang hari antara Netanyahu, Mnuchin, Al Tayer dan Avi Berkowitz, asisten Presiden Donald Trump dan Perwakilan Khusus untuk Negosiasi Internasional. Netanyahu juga akan bertemu secara bilateral dengan Mnuchin.Pertemuan tambahan akan berlangsung antara UEA dan menteri Zionis Israel.[IT/r]