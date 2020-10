Israel Diam-diam Menyetujui AS Menjual Pesawat Siluman F-35 ke UEA

F-35 Joint Strike Fighters.jpg

IslamTimes - Yerusalem diam-diam telah memberikan persetujuan atas kesepakatan yang diusulkan untuk Uni Emirat Arab membeli pesawat siluman F-35 canggih dari Amerika Serikat. Jika selesai, Abu Dhabi akan menjadi negara kedua di Timur Tengah yang mengoperasikan F-35, selain Zionis Israel.

Dalam pernyataan bersama Jumat (23/10), Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Benny Gantz mengatakan Zionis Israel tidak akan menentang penjualan "sistem senjata tertentu" AS ke UEA, yang menandatangani perjanjian damai dengan Zionis Israel bulan lalu dan membuka hubungan diplomatik normal.“Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan sama-sama setuju bahwa karena AS sedang meningkatkan kemampuan militer Zionis Israel dan mempertahankan keunggulan militer kualitatif Israel, Israel tidak akan menentang penjualan sistem ini ke UEA,” kata para pemimpin Zionis Israel.Menurut rilis tersebut, Gantz mencapai "pemahaman" dengan para pemimpin militer AS selama kunjungannya ke AS awal pekan ini yang bertujuan untuk memastikan Israel mempertahankan keunggulan itu.Saat ini, Zionis Israel adalah satu-satunya negara di Timur Tengah yang mengoperasikan F-35 Lightning II, pesawat siluman generasi kelima yang dibangun oleh Lockheed Martin. Turki akan menjadi yang kedua, tetapi Washington menghapus Ankara dari program F-35 sebagai tanggapan atas pembelian sistem pertahanan udara S-400 oleh Turki dari Rusia.Pesawat ini tidak hanya menggunakan sejumlah radar dan sistem sensor canggih, tetapi juga dirancang untuk memiliki tanda radar minimal, sehingga sulit untuk dikenali, dilacak, dan ditargetkan dengan radar dan rudal.Pada bulan Agustus, Angkatan Udara Israel (IAF) mengumumkan skuadron kedua dari pesawat tempur F-35I “Adir”, versi modifikasi khusus dari jet F-35A standar yang digunakan oleh Angkatan Udara AS, siap tempur. Menurut Jerusalem Post, IAF akan memiliki 27 F-35I pada November dari total 50 yang diharapkan akan diterima pada akhirnya.Sementara UEA, sekutu Saudi dan AS, mungkin suatu hari akan menerbangkan F-35, Zionis Israel telah menyatakan penolakan tegas terhadap akuisisi jet oleh kekuatan Teluk Persia lainnya yang juga baru-baru ini menandatangani kesepakatan damai: Qatar, yang lebih dekat. Iran serta kelompok Palestina Hamas, keduanya adalah musuh Israel.“Keamanan dan keunggulan militer kami di kawasan adalah hal yang paling penting bagi kami. Wilayah kami masih belum berubah menjadi Swiss," Menteri Intelijen Israel Eli Cohen mengatakan kepada Radio Angkatan Darat Israel pada 11 Oktober.Pada hari Jumat, Sudan bergabung dengan UEA dan Qatar dalam menandatangani kesepakatan damai dengan Zionis Israel, menjadi negara Arab kelima yang melakukannya. Mesir dan Yordania, dua negara pertama yang melakukannya, menandatangani kesepakatan damai beberapa dekade lalu.[IT/r]