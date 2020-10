Biden Menyebarkan Kebencian Terhadap Rusia Dengan Klaim Ancaman Palsu

IslamTimes- Dalam sebuah wawancara di majalah baru 60 Minutes jaringan televisi CBS pada hari Minggu, Biden mengatakan Rusia "adalah ancaman terbesar bagi Amerika saat ini dalam hal menghancurkan keamanan dan aliansi kami."

Kremlin mengatakan klaim calon presiden dari Partai Demokrat AS Joe Biden bahwa Rusia adalah 'ancaman terbesar' bagi keamanan nasional AS didasarkan pada penilaian yang salah dan akan mendorong kebencian terhadap Rusia.Dalam sebuah wawancara di majalah baru 60 Minutes jaringan televisi CBS pada hari Minggu, Biden mengatakan Rusia "adalah ancaman terbesar bagi Amerika saat ini dalam hal menghancurkan keamanan dan aliansi kami."Komentarnya muncul sebelum konfrontasi dengan Presiden Donald Trump pada Pemilihan Presiden 3 November.Namun, pada konferensi pers pada hari Senin, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan Rusia "sama sekali tidak setuju" dengan klaim Biden.“Kami hanya bisa menyesali bahwa kebencian absolut terhadap Federasi Rusia tersebar dengan cara ini.”Hubungan antara AS dan Rusia merosot ke posisi terendah pasca-Perang Dingin pada tahun 2014 ketika Krimea bergabung kembali dengan Rusia setelah referendum di mana lebih dari 90 persen peserta memberikan suara mendukung langkah tersebut. AS dan negara Barat lainnya mencap reunifikasi sebagai aneksasi tanah Ukraina oleh Rusia, yang menolak tuduhan tersebut.(IT/TGM)