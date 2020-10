Nasrallah: Kebebasan Berbicara Prancis Berdasarkan Standar Ganda

Hezbollah's Secretary-General Sayyed Hassan Nasrallah delivering a televised speech.jpg

IslamTimes - Sekretaris jenderal gerakan perlawanan Hizbullah Lebanon mengutuk pernyataan Islamofobia presiden Prancis, dengan mengatakan kebebasan berekspresi di sana (Prancis) didasarkan pada standar ganda.

Sayyid Hassan Nasrallah membuat pernyataan dalam pidato yang disiarkan televisi pada kesempatan ulang tahun Nabi Muhammad (SAW) pada hari Jumat (30/10), sehari setelah seorang penyerang melancarkan serangan pisau di sebuah gereja di kota selatan Prancis, Nice, memenggal kepala seorang wanita dan menikam sampai mati dua orang lain.Serangan mematikan itu terjadi beberapa hari setelah penyerang lain memenggal kepala Samuel Paty, seorang guru sejarah, yang menggunakan kartun ofensif Nabi Muhammad (SAW) di kelas sipil di ibu kota Paris.Serangan Paris tersebut mendorong Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk mengatakan bahwa dia akan melawan "separatisme Islam," yang menurutnya mengancam untuk mengambil kendali di beberapa komunitas Muslim di seluruh Prancis.Pemimpin Prancis itu juga membela penayangan kartun yang menghina di sekolah-sekolah di seluruh negara Eropa dan menganggap langkah yang sangat provokatif sejalan dengan kebebasan berekspresi, sebuah tindakan yang telah membuat marah umat Islam di seluruh dunia."Apa pesan yang ingin dikirim oleh otoritas Prancis kepada Muslim dengan bersikeras mengizinkan kartun yang menghina Islam?" Nasrallah berkata, jaringan televisi al-Manar yang terkait dengan Hezbollah melaporkan."Alih-alih menangani akar penyebab masalahnya, pihak berwenang Prancis mengobarkan perang semacam ini, mengklaim bahwa ini adalah masalah kebebasan berbicara," tambahnya.Pemimpin Hizbullah dengan keras menolak penggunaan istilah "teror Islam" oleh Macron, dengan mengatakan agama tidak dapat disalahkan atas kejahatan yang dilakukan oleh individu. Dia juga mengatakan bahwa tidak ada yang menyalahkan agama Kristen atas kejahatan yang dilakukan oleh militer Prancis di Aljazair atau kekejaman militer AS di seluruh dunia.Nasrallah juga menegaskan bahwa kelompok teroris Takfiri di Timur Tengah telah dilindungi oleh negara-negara Barat.Dia lebih lanjut meminta otoritas Prancis untuk mempertimbangkan kembali jenis kebebasan berbicara yang melanggar martabat manusia, mengatakan bahwa kebebasan berekspresi dibatasi oleh pertimbangan politik, mengutip contoh filsuf Prancis Roger Geraudy yang dianiaya karena menyangkal Holocaust.Nasrallah juga meminta otoritas Prancis dan opini publik untuk menghindari menyalahkan Islam dan semua Muslim atas Nice atau serangan serupa di tempat lain, menekankan bahwa tindakan seperti itu ilegal dan tidak bermoral, dan hanya pelakunya yang harus dihukum.Nasrallah juga meminta pihak berwenang Prancis untuk mengingat bahwa Muslim tidak pernah bisa menerima penghinaan dan penghinaan terhadap Nabi mereka."Penghinaan terhadap Nabi tidak pernah bisa ditoleransi oleh Muslim. Bahkan rezim politik tidak dapat menutupi pelanggaran tersebut. Jadi, Anda harus menarik pernyataan tersebut dan menghentikan pelanggaran ini," kata Nasrallah, berbicara kepada pihak berwenang Prancis.Secara terpisah pada hari Jumat (30/10), ribuan Muslim melakukan aksi unjuk rasa di berbagai negara di seluruh dunia, termasuk Bangladesh, Pakistan, Lebanon, Palestina, dan India, untuk mengutuk sikap anti-Islam Prancis.[IT/r]Sejumlah negara telah memboikot produk Prancis untuk menunjukkan perbedaan pendapat mereka yang kuat terhadap pernyataan anti-Islam Macron.