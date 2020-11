Rusia Mengusulkan AS untuk Mempertimbangkan Inisiatif Pengendalian Senjata Putin

Putin and Trump.jpg

IslamTimes - Moskow menawarkan pada Amerika Serikat untuk mempertimbangkan inisiatif pengendalian senjata yang diusulkan oleh Presiden Vladimir Putin, kata Kedutaan Besar Rusia di Washington.

"Tidak ada yang menginginkan krisis rudal lagi. Usulan Presiden Putin memberikan pendekatan kompromi untuk kepentingan semua negara. Kami menyarankan agar mitra kami [AS] memberikan pertimbangan serius kepada mereka," cuit Kedutaan.Awal pekan ini, Presiden Putin mengusulkan langkah-langkah untuk meredakan situasi di Eropa menyusul penghentian Perjanjian Pasukan Nuklir Jangka Menengah (INF) pada 2019. Sebagai imbalannya, Utusan Khusus Presiden AS untuk Pengendalian Senjata Marshall Billingslea menuduh Rusia "menghancurkan" INF dengan tuduhan curang dan menyatakan keraguannya tentang prospek inisiatif serupa.Perjanjian INF, ditandatangani oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet pada tahun 1987, melarang semua rudal yang diluncurkan di darat dengan jangkauan jarak pendek-menengah (310–620 mil) dan menengah (620–3.420 mil). Pakta nuklir diakhiri pada 2 Agustus 2019, atas inisiatif AS setelah negara tersebut secara resmi menangguhkan kewajiban INF enam bulan sebelumnya.[IT/r]