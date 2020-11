AP Menyalahkan Prancis karena MENGHASILKAN Muslim Memenggal Kepala, Menghapus & Menulis Ulang Tweet setelah Kritik Sengit

A memorial for victims of a terror attack in Nice in 2017.jpg

IslamTimes - Associated Press telah menyerah pada longsoran kritik, menghapus tweet yang menuduh memicu kebencian terhadap orang-orang Prancis dengan tampaknya menyalahkan Prancis atas gelombang serangan teror ‘Islam’ yang dideritanya.

“AP Menjelaskan: Mengapa Prancis menghasut kemarahan di dunia Muslim? Masa kolonialnya yang brutal, kebijakan sekuler yang kukuh, dan presiden yang berbicara keras yang dipandang tidak peka terhadap keyakinan Muslim, semuanya memainkan peran,” pesan yang menyinggung dari akun Twitter resmi AP. Ini juga terkait dengan artikel yang memberikan analisis AP tentang mengapa Prancis begitu sering menjadi sasaran ekstremis Muslim.Tidak mengherankan pesan tersebut memicu reaksi keras terhadap media AS itu, yang dituduh membahayakan nyawa rakyat Prancis. “Ini tidak hanya memalukan tapi juga berbahaya. Associated Press menghasut kebencian terhadap Prancis dan rakyatnya,” tulis jurnalis Agnes Poirier.Banyak responden menuduh AP sebagai "pembela" atas terorisme dan "membenarkan" pembunuhan orang yang tidak bersalah. Responden juga membagikan foto dan detail tentang kehidupan orang-orang yang dibunuh oleh teroris di Prancis.Serangan kritik yang tak henti-hentinya mendorong organisasi media yang bermarkas di New York itu untuk menghapus pesan tersebut pada hari Minggu (2/11). Sebelum dihapus, pos peradangan sudah mengumpulkan lebih dari 10.000 tanggapan langsung.AP kemudian menerbitkan versi yang lebih sederhana dari posting tersebut dan mengeluarkan penjelasan untuk penggunaan kata 'menghasut'. Namun, itu berhenti dari permintaan maaf dan artikel tersebut tetap ada di situs webnya.“Banyak negara memperjuangkan kebebasan berekspresi dan mengizinkan publikasi yang mengejek nabi Islam. Mengapa reaksi terhadap Prancis sangat ganas? Masa lalu kolonialnya, kebijakan sekuler yang kukuh, dan presiden yang suka berbicara keras semuanya memainkan peran,” bunyi pesan baru itu.“Ini menggantikan tweet tentang Prancis dan dunia Muslim yang menanyakan mengapa Prancis 'memicu' kemarahan. Kata itu tidak dimaksudkan untuk menyampaikan bahwa Prancis memicu kemarahan terhadapnya,” tambah sebuah posting lanjutan.Posting pengganti tidak banyak meredakan kemarahan di media sosial, karena pengguna Twitter terus memposting keberatan mereka terhadap penanganan masalah oleh AP.Kehebohan itu terjadi hanya beberapa hari setelah seorang penyerang muslim bersenjatakan pisau membunuh tiga orang di sebuah gereja di Nice. Insiden itu terjadi kurang dari dua minggu setelah guru Samuel Paty dipenggal kepalanya di luar sekolahnya, 20 mil barat laut Paris, setelah memperlihatkan kartun Nabi Muhammad kepada siswa selama pelajaran tentang kebebasan berbicara.[IT/r]