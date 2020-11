Pfizer: Vaksin COVID-19 Eksperimental Lebih Dari 90% Efektif 

IslamTimes- Pakar kesehatan mengatakan, hasil Pfizer positif untuk semua vaksin COVID-19 yang saat ini sedang dikembangkan karena mereka menunjukkan suntikan yang tepat sasaran dan merupakan bukti konsep bahwa penyakit dapat dihentikan dengan vaksinasi.

Pfizer Inc mengatakan vaksin COVID-19 eksperimentalnya menunjukkan lebih dari 90% efektif, kemenangan besar dalam perang melawan pandemi yang telah menewaskan lebih dari satu juta orang, mengguncang ekonomi dunia dan mengubah kehidupan sehari-hari.Pfizer dan mitra Jerman BioNTech SE adalah produsen obat pertama yang merilis data sukses dari uji klinis skala besar vaksin virus corona. Perusahaan tersebut mengatakan sejauh ini mereka tidak menemukan masalah keamanan yang serius dan mengharapkan untuk meminta otorisasi AS bulan ini untuk penggunaan darurat vaksin tersebut.Pakar kesehatan mengatakan, hasil Pfizer positif untuk semua vaksin COVID-19 yang saat ini sedang dikembangkan karena mereka menunjukkan suntikan yang tepat sasaran dan merupakan bukti konsep bahwa penyakit dapat dihentikan dengan vaksinasi."Hari ini adalah hari yang luar biasa bagi sains dan kemanusiaan," kata Albert Bourla, ketua dan kepala eksekutif Pfizer."Kami mencapai tonggak penting ini dalam program pengembangan vaksin kami pada saat dunia paling membutuhkannya dengan tingkat infeksi membuat rekor baru, rumah sakit hampir kelebihan kapasitas dan ekonomi berjuang untuk membuka kembali."Jika vaksin Pfizer disahkan, jumlah dosis awalnya akan dibatasi dan banyak pertanyaan yang tersisa, termasuk berapa lama vaksin akan memberikan perlindungan.Kepala Eksekutif BioNTech Ugur Sahin mengatakan kepada Reuters bahwa dia optimis efek imunisasi dari vaksin tersebut akan bertahan selama satu tahun meskipun itu belum pasti.Pfizer mengharapkan untuk mencari otorisasi AS yang luas untuk penggunaan darurat vaksin untuk orang-orang yang berusia 16 hingga 85 tahun. Untuk melakukannya, diperlukan data keamanan selama dua bulan dari sekitar setengah dari 44.000 peserta studi, yang diharapkan akan datang akhir bulan ini.(IT/TGM)