Resolusi Parlemen Irak Tentang Penarikan Pasukan AS Tidak Terpengaruh Oleh Perubahan Di Gedung Putih

Perubahan dalam pemerintahan AS tidak dapat memengaruhi implementasi resolusi yang diadopsi oleh parlemen Irak mengenai penarikan pasukan AS dari negara itu, kata seorang anggota parlemen senior Irak, menekankan bahwa keputusan tersebut tidak dapat diubah.“Keputusan [Dewan Perwakilan Rakyat] mengenai penarikan pasukan Amerika sudah pasti dan tidak dapat dibatalkan, dan pelaksanaannya hanya masalah waktu dan menjadi tanggung jawab pemerintah. Resolusi itu tidak dapat dibatalkan karena telah disahkan oleh parlemen, ”Kata'a al-Rikabi, anggota Komite Keamanan dan Pertahanan di parlemen Irak, mengatakan kepada kantor berita berbahasa Arab al-Maalomah pada hari Sabtu.“Pemerintah Irak harus menyusun jadwal keluarnya pasukan AS berkoordinasi dengan Gedung Putih, tidak peduli apakah pemerintahan petahana (Presiden Donald Trump) yang sedang menjabat atau (pemenang yang diproyeksikan dalam pemilihan AS) tim Joe Biden . ”(IT/TGM)