Militer AS Mengumpulkan Data Lokasi Umat Islam

IslamTimes- Laporan tersebut mengungkapkan bahwa militer AS membeli data pengguna dari aplikasi populer seperti aplikasi sholat dan Quran yang telah diunduh hampir 100 miliar kali.

Militer AS membeli data pribadi dari perusahaan aplikasi yang menyediakan layanan populer bagi Muslim.Militer AS "membeli data pergerakan granular orang di seluruh dunia, yang diambil dari aplikasi yang tampaknya tidak berbahaya," tulis Joseph Cox dari Motherboard VICE pada hari Senin.Laporan tersebut mengungkapkan bahwa militer AS membeli data pengguna dari aplikasi populer seperti aplikasi sholat dan Quran yang telah diunduh hampir 100 miliar kali.Motherboard tidak menjelaskan secara spesifik mengapa data warga sipil Muslim dikumpulkan dari aplikasi yang tampaknya tidak berbahaya; Namun, militer AS telah menggunakan data pergerakan dan lokasi pengguna untuk membidik dan menyerang target dengan drone pembunuh, menargetkan banyak warga sipil, termasuk wanita dan anak-anak, di negara-negara Muslinm seperti Pakistan, Afghanistan, Irak dan Yaman.Yang mengkhawatirkan, salah satu pembeli data aplikasi tersebut adalah Komando Operasi Khusus AS (USSOCOM), yang menangani kontra-pemberontakan, kontra-terorisme, dan berbagai aktivitas rahasia di seluruh dunia, lapor media.Komandan Angkatan Laut AS Tim Hawkins mengkonfirmasi laporan tersebut, mencatat bahwa data pribadi orang Amerika aman dan informasi yang dikumpulkan oleh militer AS digunakan untuk operasi di luar negeri.“Akses kami ke perangkat lunak digunakan untuk mendukung persyaratan misi Pasukan Operasi Khusus di luar negeri. Kami secara ketat mematuhi prosedur dan kebijakan yang ditetapkan untuk melindungi privasi, kebebasan sipil, hak konstitusional dan hukum warga negara Amerika, ”katanya.Anggota Kongres Muslim AS Ilhan Omar mengakui bahwa hubungan erat antara militer dan perusahaan teknologi.Pada 2013, kontraktor dan whistle-blower Badan Keamanan Nasional AS (NSA) Edward Snowden mengungkapkan sejauh mana aktivitas mata-mata AS.(IT/TGM)