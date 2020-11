Terorisme Ekonomi AS Terhadap Iran Gagal Secara Hukum Dan Moral

IslamTimes- Sementara AS mampu memberikan tekanan pada rakyat kami di bidang ekonomi, Rouhani mengatakan pemerintah Amerika telah gagal di bidang politik, hukum dan moral dalam perang melawan negara Iran.

Presiden Hassan Rouhani mengatakan Amerika Serikat telah gagal dalam terorisme ekonomi tidak bermoral dan ilegal yang telah dilancarkannya terhadap bangsa Iran dalam dua tahun terakhir."Rezim AS tidak hanya mencari tekanan ekonomi terhadap Iran, tetapi juga berusaha menciptakan kelaparan di negara itu," kata Rouhani dalam sidang Kabinet, Rabu.Sementara AS mampu memberikan tekanan pada rakyat kami di bidang ekonomi, Rouhani mengatakan pemerintah Amerika telah gagal di bidang politik, hukum dan moral dalam perang melawan negara Iran."Amerika berusaha menciptakan ketegangan sosial di negara kami dan mengganggu keamanan internal, tetapi mereka gagal dalam semua tujuan mereka."Rouhani merujuk pada ambisi Presiden AS Donald Trump untuk membuat semua negara lain mengikutinya sejak dia meninggalkan kesepakatan nuklir Iran pada 2018, menambahkan, “Tapi, tidak ada negara yang mengikutinya, bahkan Uni Eropa, teman tradisional Amerika Serikat, dan begitu pula Cina dan Rusia. "“Dia‌ gagal memimpin orang lain di jalan yang salah yang telah dia mulai. Setiap rencana politik yang dimiliki Amerika Serikat di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan di forum internasional gagal, ”kata Rouhani, merujuk pada pencabutan embargo senjata Iran setelah bertahun-tahun, terlepas dari perjuangan AS untuk mengganggu proses tersebut.Rouhani menambahkan, "Alhamdulillah, kondisi ekonomi dan sosial kami membaik akhir-akhir ini. Ada tanda-tanda bahwa kami melihat penurunan harga komoditas, mata uang, dan sebagainya.”(IT/TGM)