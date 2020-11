Trump Menghubungi Para Pemimpin Partai Republik Michigan Untuk Membatalkan Hasil Pemilu

IslamTimes- "Seluruh pemilu transparan di semua negara bagian harus dibatalkan dan badan legislatif harus memastikan bahwa para pemilih dipilih untuk Trump," kata salah satu pengacara Trump, Sidney Powell, pada hari Kamis.

Presiden AS Donald Trump telah menyerukan pertemuan luar biasa dengan para pemimpin Republik dari Michigan, dalam langkah putus asa lainnya untuk membalikkan hasil pemilihan yang disengketakan di negara bagian utama yang menyerahkan kemenangan kepada Demokrat Joe Biden.Trump memperpanjang undangan pada Kamis pagi untuk anggota parlemen GOP, termasuk mereka Pemimpin Mayoritas Senat Mike Shirkey dan Ketua DPR Lee Chatfield.Mereka setuju untuk bertemu dengan presiden di Gedung Putih, dua orang yang mengetahui masalah tersebut mengatakan kepada The Associated Press.Sumber-sumber tersebut mengatakan bahwa upaya terbaru kampanye Trump adalah untuk meyakinkan badan legislatif yang dikendalikan Republik di negara bagian medan pertempuran memenangkan Biden, seperti Michigan dan Pennsylvania, untuk mengesampingkan hasil dan menentukan Trump sebagai pemenang."Seluruh pemilu transparan di semua negara bagian harus dibatalkan dan badan legislatif harus memastikan bahwa para pemilih dipilih untuk Trump," kata salah satu pengacara Trump, Sidney Powell, pada hari Kamis.Baik Shirkey dan Chatfield, bagaimanapun, telah mengindikasikan bahwa mereka tidak akan mencoba untuk membatalkan kemenangan Biden."Hukum Michigan tidak memasukkan ketentuan bagi Badan Legislatif untuk secara langsung memilih pemilih atau memberikan pemilih kepada siapa pun selain orang yang menerima suara terbanyak," kata juru bicara Shirkey pekan lalu.Chatfield juga dalam tweet sebelumnya, “Siapa pun yang mendapat suara terbanyak akan memenangkan Michigan! Titik. Akhir dari cerita. "(IT/TGM)