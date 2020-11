Tehran Tolak Laporan NYT tentang Kontak dengan Tim Biden atas Kesepakatan Nuklir Iran sebagai 'Jurnalisme Kuning'

IslamTimes - Tehran telah menolak, itu hanya sebagai 'jurnalisme kuning' sebuah laporan baru-baru ini di The New York Times tentang dugaan upaya diplomat Iran untuk mengisyaratkan 'desakan' Republik Islam bahwa AS 'tanpa syarat' bergabung kembali dengan Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA) 2015 , yang dikenal sebagai kesepakatan nuklir Iran.

Beberapa media mengejar metode umum, terutama dalam keadaan saat ini, untuk menggunakan 'jurnalisme kuning', Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Said Khatibzadeh mengatakan pada hari Jumat (20/11), menurut Press TV.Surat kabar tersebut mengklaim bahwa Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Politik Abbas Araqchi telah "mencoba untuk menyampaikan kepada penasihat Biden melalui perantara desakan Tehran bahwa Amerika Serikat kembali ke kesepakatan Iran tanpa syarat sebelum pembicaraan dilanjutkan."The Times mencatat bahwa penasihat kandidat presiden dari Partai Demokrat belum mengonfirmasi menerima pesan apa pun dari Iran, dan mereka memutuskan untuk menangani masalah tersebut hanya setelah kemungkinan pelantikan Biden.Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran mencatat bahwa kantor perwakilan Iran di New York telah menyangkal segala jenis "kontak langsung atau tidak langsung" antara diplomat Iran dan Amerika. Khatibzadeh mengecam laporan "benar-benar palsu" dan meramalkan bahwa koran itu akan terus menyebarkan berita yang bahkan lebih palsu.The New York Times melaporkan pada 17 November yang memproyeksikan Presiden terpilih Joe Biden telah berjanji akan merubah untuk bergabung kembali dengan kesepakatan nuklir dengan Iran, dengan syarat bahwa Tehran juga kembali ke kepatuhan.Outlet tersebut telah menyarankan bahwa sementara janji kampanye Joe Biden menyenangkan penandatangan kesepakatan lainnya, yang telah sangat kritis terhadap keputusan Donald Trump untuk keluar dari perjanjian dua tahun lalu, mengutip dugaan pelanggaran Iran terhadap persyaratannya, politik saat ini mungkin akan kembali ke jalan. segalanya sangat sulit.Publikasi tersebut menggarisbawahi kekhawatiran Presiden Donald Trump yang sedang menjabat, meningkatkan sanksi Amerika terhadap Iran dan menjual sistem senjata canggih kepada musuh regionalnya menjelang kemungkinan hilangnya tawaran pemilihan kembali.Untuk presiden baru yang berpotensi masuk, kebijakan ini mungkin sulit untuk dibatalkan, tulis The New York Times.Di sisi lain, di Iran, di mana Presiden Hassan Rouhani menghadapi oposisi dari kaum konservatif dalam pemilihan yang dijadwalkan pada Juni 2021, harga tinggi diantisipasi akan diminta sebagai imbalan atas penerimaan kembali AS atas kesepakatan tersebut.Menurut NYT, ini mungkin termasuk pencabutan langsung sanksi yang melumpuhkan yang diberlakukan oleh pemerintahan Trump dan kompensasi miliaran dolar.Sementara itu, proyeksi presiden terpilih Joe Biden mengatakan bahwa sistem internasional "berantakan", dan berjanji untuk menyelamatkan reputasi Amerika "Tidak akan ada waktu untuk merugi," tulisnya di majalah Foreign Affairs awal tahun ini, dengan janji untuk bergabung kembali dengan kesepakatan nuklir Iran 2015 - Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA).Presiden AS Donald Trump, seorang pengkritik keras dari kesepakatan penting tersebut, secara sepihak menariknya pada Mei 2018, melepaskan sanksi "terberat" terhadap Republik Islam.POTUS saat ini memiliki sisa dua bulan di kantor jika upaya timnya untuk mengikuti hasil pemilihan presiden 2020 gagal, karena pesaing Demokrat Joe Biden telah diproyeksikan sebagai pemenang oleh sebagian besar media AS.Di tengah proses pengadilan yang hiruk pikuk atas dugaan penipuan pemilu, pemerintahan Trump telah bergerak cepat untuk menjatuhkan lebih banyak sanksi terhadap Iran. Akademisi AS telah menyatakan bahwa strategi potensial Gedung Putih untuk mengambil langkah-langkah "yang tidak dapat diubah" terhadap Teheran berusaha untuk memasang rintangan yang tidak dapat diatasi untuk memulihkan kesepakatan nuklir Iran.Sejumlah sanksi baru diumumkan oleh Departemen Keuangan AS pada 18 November, sementara Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo telah merilis pernyataan berjudul "Pentingnya Sanksi terhadap Iran".Kampanye Tekanan Maksimum melawan rezim Iran terus efektif. Ini merampas dana rezim untuk melakukan aktivitas jahatnya. Mengurangi tekanan itu adalah pilihan yang berbahaya, yang pasti akan melemahkan kemitraan regional baru untuk perdamaian dan memperkuat rezim.- Sekretaris Pompeo (@SecPompeo) 18 November 2020Pompeo memperingatkan bahwa setiap upaya oleh penerus potensial untuk membatalkan pembatasan anti-Teheran pemerintahan Trump akan menjadi "pilihan yang berbahaya".Sanksi baru-baru ini menargetkan Yayasan Mostazafan Iran dan sekitar 160 anak perusahaannya yang diduga terkait dengan Pemimpin Tertinggi negara itu Ayatollah Ali Khamenei. Dugaan masalah hak asasi manusia dikutip sebagai alasan sanksi lebih lanjut yang menargetkan Menteri Intelijen Iran Mahmoud Alavi dan sejumlah individu lainnya.[IT/r]