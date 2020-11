AS Memperluas Pangkalan Militernya Di Irak Erbil

IslamTimes- Sumber tersebut mengatakan kepada Almaalomah bahwa pasukan AS memperluas pangkalan Al-Harir dengan mengembangkan sistem rudal dan platform pelatihan baru.

Sebuah sumber lokal mengatakan pasukan AS memperluas pangkalan Al-Harir di Erbil dengan mengembangkan sistem rudal dan platform pelatihan baru.Sebuah sumber lokal melaporkan bahwa AS sedang membangun kembali dan mengembangkan bandara militer di Erbil, provinsi Kurdistan Irak.Sumber tersebut mengatakan kepada Almaalomah bahwa pasukan AS memperluas pangkalan Al-Harir dengan mengembangkan sistem rudal dan platform pelatihan baru.Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa tindakan ini menunjukkan bahwa AS bermaksud untuk tinggal di Kurdistan Irak untuk jangka waktu yang lebih lama.Dia menegaskan bahwa AS sedang berusaha untuk mengubah pangkalan Al-Harir menjadi salah satu pangkalan terbesar di Irak dan Timur Tengah dan konstruksi baru bertujuan untuk memperluas bandara untuk menampung lebih banyak jet tempur.(IT/TGM)