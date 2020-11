Turki Yakin Pemerintah AS Berikutnya Tidak Akan Memberlakukan Sanksi Atas Pembelian S-400

S 400.jpg

IslamTimes - Wakil ketua Partai AK yang mengatur Turki, Numan Kurtulmus, telah mengecilkan kekhawatiran bahwa AS akan memberlakukan sanksi karena pembelian sistem pertahanan udara S-400. Dia menyarankan agar Demokrat Joe Biden, yang saat ini diproyeksikan menjadi pemenang dalam pemilihan presiden, mungkin lebih memperhatikan kepentingan AS di Timur Tengah dan karenanya tidak akan menjatuhkan sanksi pada salah satu mitra regionalnya - Ankara.

Pemerintah AS saat ini, serta Kongres, telah berulang kali mengancam akan menjatuhkan sanksi kepada Turki atas pengadaan sistem pertahanan udara S-400 dari Rusia - pertama berjanji akan melakukannya setelah pengiriman, kemudian setelah penempatan yang sebenarnya. Ankara berulang kali menolak untuk memenuhi tuntutan AS."Presiden AS kemungkinan besar akan mengawasi keseimbangan di Timur Tengah dengan sangat hati-hati untuk kepentingan AS, dan tidak ingin melanjutkan hubungan yang tegang dengan Turki. Saya yakin mereka akan mengambil langkah-langkah positif di masa depan", kata Kurtulmus.Wakil ketua partai mencatat, bagaimanapun, bahwa terlepas dari langkah-langkah Washington di masa depan sehubungan dengan sanksi S-400, Ankara tidak berniat untuk menjualnya atau membiarkannya tidak digunakan. Dia mencatat bahwa itu adalah hak kedaulatan Turki untuk mempertahankan diri dan tidak akan tunduk pada tuntutan negara asing untuk menyerahkan sistem pertahanan yang dibelinya dari Rusia.Pernyataan Kurtulmus muncul ketika hasil akhir pemilihan presiden AS masih dipertanyakan di tengah upaya berkelanjutan Presiden Donald Trump untuk membantah mereka di pengadilan atas dugaan penipuan dan pelanggaran. Saat ini, Demokrat Joe Biden memimpin dalam pemilihan dengan proyeksi 306 suara dari Electoral College. Timnya, yang telah menyatakan Demokrat sebagai pemenang, telah mengumumkan niatnya untuk "memulihkan" hubungan AS dengan sekutu asingnya, tetapi tidak pernah menyinggung soal ketegangan AS-Turki dalam beberapa tahun terakhir.Salah satu sumber utama ketegangan ini adalah keputusan Ankara pada Desember 2017 untuk membeli sistem S-400 dari Rusia, setelah permintaannya untuk membeli American Patriots tidak dijawab selama bertahun-tahun. Washington mengklaim sistem pertahanan udara Rusia tidak sesuai dengan jaringan pertahanan NATO, meskipun tidak ada keberatan di masa lalu untuk akuisisi sistem S-300 Yunani.Selain itu, AS mengklaim bahwa S-400 dapat mengungkapkan rahasia jet F-35 ke Moskow - tuduhan yang dibantah oleh Turki dan Rusia. Terlepas dari itu, Gedung Putih secara sepihak memutuskan untuk menghentikan pengiriman F-35 yang telah dipesan Turki dan mengancam akan menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap negara tersebut atas pembelian peralatan militer Rusia tersebut.Washington berjanji tidak akan menjatuhkan sanksi jika Ankara tidak menggunakan sistem pertahanan mutakhir yang baru diperoleh, tetapi Presiden Recep Tayyip Erdogan dengan tegas menolak skenario seperti itu.[IT/r]