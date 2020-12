Penjabat Kepala Pentagon Membayar Kunjungan Mendadak ke Afghanistan

IslamTimes - Amerika Serikat secara bertahap menarik tentaranya keluar dari Afghanistan sesuai dengan ketentuan perjanjian AS-Taliban yang ditandatangani pada Februari.

Penjabat Kepala Pentagon Chris Miller sebelumnya mengatakan bahwa penarikan total diharapkan pada Mei 2021.Penjabat Kepala Pertahanan AS Chris Miller telah melakukan kunjungan mendadak ke Afghanistan, kata Pentagon dalam siaran persnya, Selasa (22/12).Menurut rilis tersebut, Miller bertemu dengan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani di istana presiden di Kabul.Dalam pertemuan tersebut, para pejabat membahas bantuan militer yang sedang berlangsung untuk pasukan Pertahanan dan Keamanan Nasional Afghanistan.Plt Pentagon Chief juga mengadakan pertemuan dengan Commander Resolute Support Mission (RS) dan US Forces Afghanistan (USFOR-A), Scott Miller, dimana mereka membahas situasi keamanan di negara tersebut, tingkat kekerasan Taliban dan penarikan pasukan AS. .Pada akhir Februari, AS dan Taliban menandatangani kesepakatan damai di Doha, Qatar, yang mencakup ketentuan tentang penarikan pasukan AS dan NATO dari negara itu dan tentang pembicaraan intra-Afghanistan antara pemerintah dan gerakan tersebut.Negosiasi perdamaian dimulai pada September setelah berakhirnya pertukaran tahanan.Kedua belah pihak baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka menyepakati kerangka perundingan, membuka jalan untuk memulai diskusi tentang masalah-masalah substantif.Di saat yang sama, bentrokan kekerasan antara pasukan Afghanistan dan gerakan radikal, serta ledakan bom, terus melanda Afghanistan.[IT/r]