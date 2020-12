Indonesia Abaikan 2 miliar USD Untuk Normalisasi Dengan Israel

IslamTimes- Retno menyatakan Indonesia akan tetap berpegang pada solusi dua negara dan parameter internasional lain yang telah disepakati. Indonesia akan terus mendukung kemerdekaan Palestina.

Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan tidak akan menanggapi rayuan pemerintah Amerika Serikat yang menawarkan dana bantuan pembangunan hingga miliaran dolar, dengan syarat pemerintah melakukan normalisasi hubungan dengan Israel."Saya ada membaca artikel dengan sinyalemen tersebut. Namun, bukankah Ibu Menlu sudah sampaikan bahwa hingga saat ini tidak terdapat niatan Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah, saat dikonfirmasi oleh CNNIndonesia.com, Rabu (23/12)."Oleh karenanya tidak ada urgensi menanggapi artikel atau sinyalemen tersebut," lanjut Faizasyah.CEO US International Development Finance Corp., Adam Boehler, dia memperkirakan Indonesia bakal mendapat bantuan hingga mencapai US$2 miliar, atau sekitar Rp28,46 triliun, jika mau membuka hubungan dengan Israel."Kami berdialog dengan mereka tentang hal itu. Jika mereka siap, maka kami akan sangat senang untuk memberikan dukungan finansial," kata Boehler saat diwawancarai Bloomberg yang dikutip The Times of Israel, Rabu (23/12).Retno menyatakan Indonesia akan tetap berpegang pada solusi dua negara dan parameter internasional lain yang telah disepakati. Indonesia akan terus mendukung kemerdekaan Palestina."Dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina berdasarkan two state solution dan parameter internasional lain yang disepakati, secara konsisten akan tetap dilakukan," ujarnya.(IT/TGM)