Lavrov: Perpanjangan START Baru Akan Membantu Keamanan Internasional Kecuali Biden Menyandera Ambisi AS

Sergei Lavrov- Russian Foreign Minister.jpg

IslamTimes - Perpanjangan perjanjian pengurangan senjata nuklir START Baru untuk jangka waktu semaksimal mungkin melayani kepentingan Rusia, Amerika Serikat dan komunitas global, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Sputnik.

"Kami berharap bahwa pemerintahan AS yang baru, seperti kami, akan melanjutkan dari fakta yang jelas bahwa perpanjangan START Baru tanpa persyaratan tambahan dan, lebih disukai, untuk jangka waktu maksimal lima tahun yang dibayangkan akan melayani kepentingan keamanan kedua negara kita dan seluruh komunitas internasional ", kata Lavrov.Menteri menambahkan bahwa, dilihat dari pernyataan media, tim Presiden terpilih Biden, tidak seperti mitra sebelumnya dalam dialog ini, tidak tertarik untuk membuat Start Baru tersandera ambisinya dan mencoba untuk 'memaksa' posisi yang jelas tidak realistis."Jika ini benar, yang belum kita pelajari, maka peluang untuk mencapai kesepakatan untuk memperpanjang kesepakatan sebelum berakhir pada Februari 2021 masih ada," tambah Lavrov.Dia menyatakan bahwa Rusia siap untuk negosiasi kontrol senjata lebih lanjut dengan Amerika Serikat tetapi masih terlalu dini untuk mengatakan apa pun tentang parameter tertentu."Adapun kemungkinan kerjasama lebih lanjut dengan AS dalam pengendalian senjata, yang sebenarnya kami serukan, di setiap negosiasi - jika dan ketika dimulai - akan membawa hasil yang nyata hanya jika pihak AS siap untuk benar-benar mempertimbangkan kepentingan Rusia dan ini harus seperti apa yang rekan kami AS gambarkan sebagai 'jalan dua arah'," kata Lavrov.Pada tahap ini, penting bagi kami untuk menjelaskan kepada orang Amerika tentang visi kami tentang kerangka kerja perjanjian potensial, yang membayangkan bekerja pada 'formula keselamatan' baru ... dan mencakup semua faktor stabilitas yang penting. Visi ini tetap relevan ", Lavrov menambahkan.Perjanjian New START ditandatangani pada 2010 oleh Presiden Rusia saat itu Dmitry Medvedev dan mitranya dari AS pada saat itu, Barack Obama.Itu akan kehilangan kekuatan pada Februari tahun depan dan perpanjangannya sedang dinegosiasikan oleh Washington dan Moskow.[IT/r]