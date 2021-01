Komandan Pasukan Quds: Pembalasan Keras Menunggu Pembunuh Jenderal Suleimani

Brigadier General Esmail Qaani -Commander of the Quds Force of the Islamic Revolution Guards Corps (IRGC).jpg

IslamTimes - Komandan Pasukan Quds dari Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Brigjen Esmail Qaani menggambarkan komandan syahid Letnan Jenderal Qassem Suleimani sebagai pahlawan umat Islam yang mengalahkan kekuatan hegemonik.

Dia membuat pernyataan dalam sebuah upacara Jumat (1/1) pagi untuk menandai ulang tahun pertama kemartiran mendiang komandan pasukan Quds Jenderal Suleimani yang dibunuh oleh pasukan AS di Baghdad.Dia mengatakan bahwa salah satu karakteristik Jenderal Qassem Suleimani yang paling menonjol adalah logikanya yang kuat tentang semua masalah.Pada peringatan syahid pertama Jenderal Suleimani dan rekan-rekannya, Jenderal Qaani menyatakan bahwa Pemimpin Revolusi Islam Imam Sayyid Ali Khamenei mempersembahkan tiga medali kehormatan kepada martir Suleimani pada pertemuan terakhir mereka.Jenderal Suleimani dianggap sebagai pahlawan hebat dalam mengalahkan arogansi global bagi bangsa Iran dan Umat Islam (dunia Muslim), kata Qaani.Martir Suleimani adalah orang yang melawan, yang memulai proses dari dalam dirinya sendiri karena dia tahu bahwa tidak mungkin untuk menempuh jalan perlawanan ketika Anda belum mempraktikkan perlawanan dari diri Anda sendiri, kata Qaani, menambahkan bahwa kata Perlawanan mencakup wawasan, doa , keikhlasan, pengorbanan serta semua nilai Islam dan kemanusiaan.Ada banyak pidato tentang kinerja Jenderal Suleimani dalam memimpin medan dan pasukan militer, sedangkan salah satu karakteristik syuhada yang paling menonjol adalah logikanya yang kuat karena dia memiliki alasan yang baik dalam menangani topik apa pun dan dia dapat menggunakan logika yang berbeda ketika orang lain tidak dapat memahami alasan miliknya.Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Pasukan Quds Letnan Jenderal Suleimani dibunuh dalam serangan drone teroris AS pada iring-iringan mobilnya di bandara Baghdad pada 3 Januari 2020, yang jatuh pada hari ini menurut kalender Iran.Sehari setelah pembunuhan Jenderal Suleimani, Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan bahwa Iran berhak untuk membalas dendam dengan tindakan militer yang proporsional, dan akan melakukannya.Jenderal Soleimani dapat memperkuat front Perlawanan melawan rezim Zionis Israel dan menghancurkan pengaruh hegemoni AS, tambahnya.Sebelumnya, juru bicara markas besar yang bertugas menyelenggarakan peringatan pertama pembunuhan Jenderal Suleimani, Hossein Amir-Abdollahian, mengatakan di sebuah program TV bahwa Iran telah menyiapkan dokumen untuk mengeluarkan dakwaan pidana terhadap pembunuh Letjen Suleimani.Saat ini, Iran dapat mengidentifikasi siapa yang menjadi pemimpin serangan, dari negara mana serangan itu dilakukan dan siapa yang memberikan informasi tentang operasi teroris kepada AS, kata Amir-Abdollahian.[IT/r]