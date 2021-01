AS Memiliki Peran Penting Dalam Kebangkitan Terorisme Di Kawasan

IslamTimes- "Ini adalah fakta yang terdokumentasi dengan baik, yang telah diakui oleh Trump, bahwa AS memiliki peran penting dalam kebangkitan terorisme di wilayah kami, dari AQ hingga ISIS," kementerian itu mentweet.

Dalam sebuah tweet pada hari Sabtu, Kementerian Luar Negeri Iran menyebut AS sebagai salah satu alasan utama munculnya terorisme di wilayah tersebut."Ini adalah fakta yang terdokumentasi dengan baik, yang telah diakui oleh Trump, bahwa AS memiliki peran penting dalam kebangkitan terorisme di wilayah kami, dari AQ hingga ISIS," kementerian itu mentweet."Tidak mengherankan bahwa pembunuhan Jenderal Soleimani di AS disambut baik oleh ISIS: saudara seperjuangan," tambahnya.(IT/TGM)