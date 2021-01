Analis: Pembalasan Pokok Iran atas Pembunuhan Soleimani Adalah Pengusiran Militer AS dari Timur Tengah

Iran's ultimate revenge for Soleimani's murder.jpg

IslamTimes - Satu tahun setelah pembunuhan Qasem Soleimani, orang Iran masih marah dengan AS, kata seorang ahli yang berbasis di Tehran. Dan meskipun negara itu menanggapi pembunuhan tersebut dengan serangan rudal di pangkalan AS di Irak, tanggapan sebenarnya, katanya, masih akan datang.

Sudah setahun sejak serangan pesawat nir awak AS menewaskan Qasem Soleimani, seorang komandan tinggi Korps Pengawal Revolusi Islam Iran.Mohammed Marandi, seorang analis politik dari Universitas Tehran, mengatakan orang-orang di negaranya masih berduka atas pembunuhan jenderal tersebut. "Orang Iran marah hari ini, sama seperti tahun lalu, ketika dia dibunuh", katanya.Bagi orang Iran, Soleimani adalah seorang prajurit yang terkenal dan berbakti, setia kepada pemerintah.Namun bagi Zionis Israel dan sekutunya, dialah yang diduga membantu membangun dan melatih milisi di Timur Tengah untuk mengancam negara Yahudi tersebut.Tel Aviv mengklaim bahwa Soleimani, yang merupakan komandan Pasukan Quds, mengirim bala bantuan ke Suriah untuk bertempur dengan pasukan yang setia kepada Presiden Bashar al-Assad, dan Irak untuk melawan Daesh (ISIS/ISIL/IS), al-Qaeda, dan afiliasinya.Iran membantah mengerahkan pasukan ke Suriah, dengan mengatakan mereka hanya mengirim penasihat militer ke sana.Prestasi Solemani begitu banyak dan kepentingannya begitu jelas sehingga pembunuhannya memicu sejumlah artikel dan analisis yang menunjukkan bahwa Iran tidak akan pernah bisa pulih setelah kematiannya.Tapi Marandi mengatakan negaranya "tidak bergantung pada individu"."Ketika [Ayatollah] Khomeini meninggal pada tahun 1989, apa yang disebut para ahli dan pakar Barat mengklaim bahwa revolusi di Iran telah berakhir, karena dia adalah tokoh yang sangat berpengaruh dan mereka mengira dia tidak dapat digantikan. Tetapi apa yang gagal mereka pahami adalah bahwa Iran memiliki struktur dan institusi; kami memiliki orang-orang yang sangat kompeten dan berpendidikan, yang tahu apa yang mereka lakukan, dan tidak ada yang akan berubah di Iran, bahkan setelah [seorang jenderal sebesar ini] pergi ", kata Marandi.Setelah pembunuhan Soleimani, Iran mempromosikan Esmail Ghaani menjadi komandan Pasukan Quds, dan meskipun kemampuannya agak diremehkan di Barat dan di wilayah tersebut, Marandi yakin bahwa dia akan melanjutkan jalur pendahulunya.Jalan itu juga mengandaikan balas dendam yang ditujukan kepada mereka yang menumpahkan darah komandan tertinggi Iran.Tak lama setelah pembunuhan Soleimani, Iran membalas dua target Amerika di Irak, di mana jenderal senior itu terbunuh, meluncurkan beberapa rudal ke pangkalan AS di Kegubernuran Erbil dan Al Anbar.Pada saat itu, Presiden Donald Trump mengklaim tindakan itu kecil dan tidak signifikan, tetapi operasi Martir Soleimani memang mengungkap kerentanan Amerika, dan Marandi mengatakan itu hanya satu tanggapan terhadap "pembunuhan Soleimani"."Semua rudal kami mencapai target mereka dan kerusakannya besar. Tapi itu hanya satu tanggapan, bukan tanggapan, sementara tanggapan akhir kami adalah bahwa Amerika akan diusir dari Irak, Suriah, dan Afghanistan," kata Marandi.Di satu sisi, itu sudah terjadi. Pada 2019, Trump mengumumkan penarikan beberapa pasukan Amerika dari Suriah dan September ini, Washington menyatakan akan mengurangi jumlah personel militernya di Irak dari 5.200 menjadi 3.000 tentara.Pada November, laporan lain menyatakan AS akan menarik 2.500 tentara dari Irak dan Afghanistan.Penarikan yang berlanjut mungkin menjadi indikasi bahwa Washington tidak tertarik untuk meningkatkan ketegangan lebih lanjut dan Marandi yakin itu juga terkait dengan kesadaran Amerika bahwa "Iran terlalu kuat sebagai pemain yang tidak dapat dikalahkan dalam perang konvensional"."Iran tidak seperti Irak atau Afghanistan. Itu adalah negara yang sangat kuat dan Amerika tahu itu", pakar menjelaskan.Yang juga mereka ketahui adalah bahwa dengan hari-hari Trump menjabat, pemerintahan AS yang baru perlu bekerja keras untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh pembunuhan Jenderal Soleimani.Presiden terpilih Biden telah berjanji akan kembali ke meja perundingan dengan Republik Islam dan memulihkan kesepakatan nuklir, tetapi bagi Marandi, pemerintahan AS yang baru bukanlah jaminan untuk hubungan yang lebih baik."Tidak masalah siapa presiden AS. Sikap mereka tidak berubah dengan pergantian presiden. Dan kecuali Washington mengubah perilakunya secara fundamental dan mulai berperilaku seperti negara normal, Iran tidak punya pilihan lain selain menunjukkan kekuatan karena ini tampaknya menjadi satu-satunya hal yang orang Amerika tahu untuk dihormati ", kata Marandi.[IT/r]