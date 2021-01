Sayyed Nasrallah: Lebanon Ada di Peta Berkat Perlawanan yang Didukung Iran

Hezbollah S.G. Sayyed Hasan Nasrallah, on the first martyrdom anniversary of Suleimani and Al-Muhandis.

IslamTimes - Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hasan Nasrallah pada hari Minggu (3/1) membalas mereka yang mengkritik partai Lebanon yang ada hubungannya dengan Iran, mengatakan bahwa Lebanon "ada di peta" berkat Perlawanan yang didukung oleh Republik Islam Iran.

Sayyid Nasrallah menekankan pentingnya setia kepada darah komandan Pasukan Quds IRGC Jenderal Qassem Suleimani dan Wakil Kepala Irak Hashd Shaabi Abu Mahdi Al-Muhandis.Sayyid Hasan berbicara dalam pidatonya pada peringatan ulang tahun pertama syahid Jenderal Suleimani dan Al-Muhandis yang dibunuh tahun lalu oleh serangan AS di Bandara Internasional Baghdad.Sayyid Nasrallah menyoroti bahwa dukungan oleh Iran tidak bersyarat, mencatat bahwa Perlawanan tidak dapat menempatkan mereka yang memberikan uang dan senjata dan mereka yang berkomplot melawan negara pada tingkat yang sama.Iran tidak lemah, dan dia tahu betul kapan dan bagaimana dia akan membalas pembunuhan tokoh-tokohnya, kata pemimpin Perlawanan itu.Sayyid Nasrallah menekankan, sementara itu, Perlawanan menjadi lebih tegas dan keras kepala setelah pembunuhan para pemimpinnya.Nasrullah bersikeras bahwa kebijakan sanksi dan blokade ekonomi AS bermanfaat.Sayyid Nasrallah memulai pidatonya dengan menggambarkan pembunuhan Jenderal Suleimani dan Al-Muhandis sebagai "tragedi yang akan mengabadikan dengan signifikansi dan dampaknya di seluruh wilayah."Dia menegaskan bahwa kesetiaan adalah salah satu faktor utama kemenangan dan ketabahan melawan skema musuh, mencatat bahwa kesetiaan kepada darah syuhada Suleimani dan Al-Muhandis "menuntut kita untuk berterima kasih dan memuji para pemimpin besar ini."“Tak lama setelah kejahatan dilakukan tahun lalu, orang-orang di seluruh Poros Perlawanan, terutama di Iran dan Irak, turun ke jalan untuk menyuarakan rasa terima kasih mereka kepada para martir. Mungkin pemakaman Suleimani dan Al-Muhandis adalah yang terbesar dalam sejarah umat manusia. ""Iran dan Imam Khomeini mendukung Perlawanan di Lebanon dan Suriah sejak hari pertama pendudukan Israel di Lebanon," kata Sayyid Nasrallah mengacu pada pendiri Republik Islam Imam Ruhullah Khomeini."Ketika kami berterima kasih kepada Iran, ini karena kesetiaan kepada mereka yang mendukung dan mendukung kami untuk membebaskan negara kita," tambahnya.Menekankan pentingnya kesetiaan kepada Iran, Sayyid Nasrallah mengecam beberapa outlet media Lebanon yang katanya dipalsukan oleh Komandan Angkatan Udara IRGC Amir-Ali Hajizadeh. “Hajizadeh mengatakan bahwa Lebanon dan Gaza adalah garis depan perjuangan dengan entitas Zionis. Dia tidak mengatakan bahwa mereka adalah garis depan Iran. Beberapa outlet media, dan karena kelemahan mereka, mereka menggunakan pernyataan yang salah dari pejabat Iran. ""Lebanon dan Gaza secara alami adalah garis depan Umat Muslim karena posisi geografis mereka di dekat entitas Zionis."“Lebanon ada di peta berkat Perlawanan dan misilnya yang dibuat oleh Iran. Sumber kebanggaan utama Lebanon adalah Perlawanan, ”Sayyid Nasrallah menekankan.“Kami tidak dapat menempatkan mereka yang memberikan uang dan senjata serta mereka yang berkomplot melawan negara kami pada tingkat yang sama.”“Sepanjang tahun lalu kejahatan pembunuhan hadir dalam persamaan politik, militer dan keamanan. Kita semua tahu bahwa ketegangan saat ini di wilayah kita tinggi. Entitas Zionis bersiaga pada malam peringatan syahid pertama kedua pemimpin tersebut. "Sayyid Nasrallah mencatat bahwa beberapa orang berpikir bahwa Iran akan membalas pembunuhan Jenderal Suleimani melalui apa yang mereka sebut sebagai 'proxy'.Dia menanggapi asumsi ini dengan mengatakan: “Iran tidak pernah meminta sekutunya untuk membalas. Iran bukan lemah, dia tahu betul kapan dan bagaimana dia akan membalas darah Jenderal Suleimani. "Sementara itu, dia mengecam beberapa sekutu Arab AS, yang menurutnya tidak seperti Iran, tidak dapat menahan serangan oleh negara lain mana pun tanpa dukungan Washington.Sayyid Nasrallah menekankan bahwa Poros Perlawanan berhasil tetap konsisten dan kuat setelah pukulan itu dilakukan dengan pembunuhan Suleimani dan Al-Muhandis.“Kami tahu betul bagaimana mengubah ancaman menjadi peluang. Saat Anda membunuh para pemimpin kami, kami menjadi lebih bertekad dan keras kepala. "Sayyid Hasan mengatakan bahwa Jenderal Suleimani sebagai 'ikon internasional' yang mendukung semua orang yang tertindas di seluruh dunia tanpa memperhatikan afiliasi agama atau politik mereka.Sayyid Nasrallah mencatat bahwa salah satu akibat utama dari pembunuhan kedua komandan tersebut adalah seruan agar pasukan AS menarik diri dari wilayah tersebut.Dia mengungkapkan bahwa dia akan muncul akhir minggu depan untuk menangani masalah Lebanon.Sayyid Nasrallah kemudian menyimpulkan pidatonya dengan menekankan bahwa kebijakan pembunuhan dan sanksi AS tidak membuahkan hasil.“Salahnya dia yang mengira kita bisa mundur dengan sanksi atau pembunuhan.”[IT/r]