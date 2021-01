China Mengecam Ancaman Sanksi AS Atas Hong Kong

IslamTimes- Pompeo mengatakan AS akan menjatuhkan sanksi kepada pejabat China atas apa yang dia klaim sebagai "merusak proses demokrasi Hong Kong," dan menyebut penahanan itu sebagai "penghinaan Partai Komunis China terhadap rakyatnya sendiri dan aturan hukum."

China Mengecam Ancaman Sanksi AS Atas Hong KongChina telah memperingatkan pemerintahan AS yang akan berakhir terhadap campur tangan dalam urusan dalam negerinya, dengan mengatakan Washington akan berbenturan dengan "harga mahal" untuk membayar ancaman baru-baru ini untuk menjatuhkan sanksi kepada pejabat China atas penahanan di Hong Kong.Peringatan itu, oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying, datang pada hari Kamis setelah Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan Washington sedang mempertimbangkan rencana untuk mengenakan sanksi kepada badan-badan negara dan pejabat China atas penangkapan lebih dari 50 pengunjuk rasa anti-pemerintah di Hong Kong. termasuk warga negara Amerika.Pompeo mengatakan AS akan menjatuhkan sanksi kepada pejabat China atas apa yang dia klaim sebagai "merusak proses demokrasi Hong Kong," dan menyebut penahanan itu sebagai "penghinaan Partai Komunis China terhadap rakyatnya sendiri dan aturan hukum."Juru bicara Kementerian Luar Negeri China mengatakan komentar Pompeo mewakili gangguan serius dalam urusan dalam negeri China."Kami mendesak AS untuk berhenti mencampuri urusan dalam negeri China, merugikan kepentingan China, dan merusak hubungan China-AS," kata Hua dalam jumpa pers di ibu kota, Beijing."China akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk secara tegas menjaga kedaulatan dan kepentingan keamanannya, dan AS akan membayar mahal atas kesalahannya," kata pejabat China itu.(IT/TGM)