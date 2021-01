Trump Menghasut Rakyat Amerika Untuk Menggunakan Kekerasan Dan Intimidasi

IslamTimes- Organisasi itu menambahkan, "Trump, dengan menentang dan menolak hasil pemilihan presiden AS 2020, mendorong orang untuk melakukan kekerasan dan intimidasi dan ini adalah perilaku yang tidak normal."

Mengkritik Presiden AS Donald Trump, Amnesty International mengatakan dia menghasut dan mendorong orang-orang di negaranya untuk menggunakan kekerasan dan intimidasi."Presiden Trump memicu kekerasan dan intimidasi terhadap rakyat Amerika karena dia menolak menerima hasil pemilu," cuit Amnesty International.Organisasi itu menambahkan, "Trump, dengan menentang dan menolak hasil pemilihan presiden AS 2020, mendorong orang untuk melakukan kekerasan dan intimidasi dan ini adalah perilaku yang tidak normal."Amnesty International melanjutkan dengan mengatakan bahwa Donald Trump mendorong kelompok ekstremis untuk menyerang Kongres AS, yang menyebabkan peningkatan kekerasan dan kekacauan.Serangan pengunjuk rasa terhadap hasil pemilihan presiden AS telah merenggut nyawa empat orang, yang menurut polisi adalah pendukung Donald Trump. Sejauh ini, 52 orang telah ditahan oleh polisi AS selama protes tersebut.(IT/TGM)