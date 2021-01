Trump Ingin Mengampuni Dirinya Sendiri Di Hari-Hari Terakhir Kepresidenannya

IslamTimes- Trump telah lama menyatakan bahwa dia memiliki kekuatan untuk memaafkan dirinya sendiri, dan menurut penasihatnya, presiden memiliki niat untuk menindaklanjuti langkah tersebut. Trump juga semakin khawatir dan yakin bahwa musuh politiknya akan mencoba membidiknya setelah dia meninggalkan Gedung Putih.

Presiden AS Donald Trump telah menyarankan kepada para ajudan dan pembantunya bahwa dia ingin mengeluarkan pengampunan eksekutif untuk dirinya sendiri di hari-hari terakhir kepresidenannya untuk melindungi dirinya dari penuntutan setelah dia meninggalkan kantor, menurut sebuah laporan.Dalam beberapa percakapan sejak Hari Pemilu, Trump telah memberi tahu para ajudan dan krunya bahwa dia sedang mempertimbangkan untuk mengampuni dirinya sendiri, meminta nasihat mereka tentang apakah dia harus dan apa konsekuensinya secara hukum dan politik, The New York Times melaporkan, mengutip dua orang yang mengetahui diskusi tersebut.Trump telah lama menyatakan bahwa dia memiliki kekuatan untuk memaafkan dirinya sendiri, dan menurut penasihatnya, presiden memiliki niat untuk menindaklanjuti langkah tersebut. Trump juga semakin khawatir dan yakin bahwa musuh politiknya akan mencoba membidiknya setelah dia meninggalkan Gedung Putih.Tidak ada presiden dalam sejarah AS yang pernah menggunakan kekuatan konstitusional grasi pada diri mereka sendiri dan para ahli hukum berbeda pendapat tentang apakah sistem hukum dan pengadilan akan mengakuinya.Tidak jelas apakah Trump telah membahas opsi tersebut dengan lingkaran dalamnya sejak dia menghasut para pendukungnya pada hari Rabu untuk mengerumuni Capitol AS, tempat ratusan orang bersenjata masuk ke dalam gedung dan bentrok dengan polisi.(IT/TGM)