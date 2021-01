Nasrallah: Kerusuhan Washington Mengungkapkan Citra AS Yang Sebenarnya 

IslamTimes- Kepala Hizbullah mencatat bahwa apa yang terjadi di AS mencerminkan skenario negara di banyak negara lain di masa lalu untuk menggulingkan negara di negara lain.

Sekretaris Jenderal Gerakan Perlawanan Hizbullah Lebanon mengatakan kerusuhan baru-baru ini di Washington mengungkapkan gambaran sebenarnya tentang apa yang terjadi di Amerika Serikat terkait demokrasi.Seyyed Hassan Nasrallah muncul di TV Al-Manar pada hari Jumat untuk membahas sejumlah masalah regional dan internasional, serta urusan dalam negeri Lebanon.Kepala Hizbullah mencatat bahwa apa yang terjadi di AS mencerminkan skenario negara di banyak negara lain di masa lalu untuk menggulingkan negara di negara lain."Apa yang disaksikan orang Amerika semalam adalah hasil kecil dari kejahatan yang dilakukan Donald Trump selama empat tahun kepresidenan di Suriah, Irak dan Yaman, termasuk dan pembunuhan komandan anti-teror Iran Jenderal Ghasem Soleimani dan Abu Mahdi al-Mohandes. . "Namun, kali ini, Nasrallah berkata, "Donald Trump menerapkan skenario yang sama di AS dan membunuh orang Amerika."Dia berkata, "Ini menunjukkan bahwa demokrasi Amerika adalah kebohongan, dan berbahaya membiarkan seseorang seperti Trump mencalonkan diri sebagai presiden. Tuhanlah yang menyelamatkan dunia selama empat tahun terakhir karena kunci nuklir ada di tangan orang yang sombong ini. , orang yang mendominasi dan gila seperti Trump. Saya berharap hari-hari yang tersisa di era Trump berjalan dengan baik. "Nasrollah menambahkan bahwa "apa yang terjadi di Kongres AS luar biasa dan perlu studi menyeluruh."(IT/TGM)