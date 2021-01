Twitter Menangguhkan Akun Trump secara Permanen

Akun Trump.

Islam Times - Twitter mengatakan telah mengeluarkan "penangguhan permanen" akun Donald Trump pada Jumat malam dalam eskalasi terbaru perusahaan-perusahaan media sosial terhadap seorang presiden yang mereka tuduh menyebarkan informasi salah dan menghasut kekerasan.

Dalam sebuah posting, Twitter menjelaskan keputusannya untuk memblokir Trump dari berbagi posting dengan 88,7 juta pengikutnya, sambil mengutip serangan terhadap Capitol AS oleh kerumunan pendukung pro-Trump."Setelah meninjau secara cermat Tweet terbaru dari akun @realDonaldTrump dan konteks di sekitarnya, kami secara permanen telah menangguhkan akun tersebut karena risiko hasutan kekerasan lebih lanjut," kata perusahaan itu.“Dalam konteks peristiwa mengerikan minggu ini, kami menjelaskan pada hari Rabu bahwa pelanggaran tambahan terhadap Peraturan Twitter berpotensi mengakibatkan tindakan ini. Kerangka kerja kepentingan publik kami ada untuk memungkinkan publik mendengar dari pejabat terpilih dan pemimpin dunia secara langsung. Itu dibangun di atas prinsip bahwa rakyat memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban di tempat terbuka. "“Namun, kami telah menjelaskan selama bertahun-tahun bahwa akun-akun ini tidak sepenuhnya berada di atas aturan kami dan tidak dapat menggunakan Twitter untuk menghasut kekerasan, di antara hal-hal lainnya,” lanjut pernyataan itu."Kami akan terus bersikap transparan seputar kebijakan kami dan penegakannya."Sehari sebelumnya, Facebook menangguhkan akun Trump di platformnya karena alasan yang sama. Awalnya, Twitter menghapus beberapa tweet Trump yang muncul setelah pengepungan di Capitol. Selama berbulan-bulan, situs tersebut menandai postingan presiden yang menurut situs tersebut berisi informasi yang salah.Mantan ibu negara Michelle Obama memposting pernyataan pada Kamis meminta perusahaan media sosial untuk secara permanen melarang Trump dari platform mereka.“Sekarang waktunya bagi perusahaan Silicon Valley untuk berhenti mengaktifkan perilaku mengerikan ini - dan melangkah lebih jauh dari yang telah mereka lakukan dengan secara permanen melarang orang ini dari platform mereka dan menerapkan kebijakan untuk mencegah teknologi mereka digunakan oleh para pemimpin negara sebagai bahan bakar pemberontakan,” tulis Obama dalam pernyataannya.Dalam penjelasannya untuk alasan penangguhan akun Trump, Twitter mengutip dua tweet presiden pada hari Jumat yang dikatakan "sangat mungkin untuk mendorong dan menginspirasi orang untuk meniru tindakan kriminal yang terjadi di Capitol AS pada 6 Januari 2021."“75.000.000 Patriot Amerika yang hebat yang memilih saya, AMERIKA PERTAMA, dan MEMBUAT AMERIKA HEBAT LAGI, akan memiliki SUARA RAKSASA di masa depan. Mereka tidak akan dihormati atau diperlakukan tidak adil dengan cara, bentuk, atau bentuk apa pun!!! ” Tulis Trump di bagian pertama.Tweet kedua berbunyi, "Kepada semua yang bertanya, saya tidak akan menghadiri Pelantikan pada 20 Januari."Meski menurut standar pembakar Trump, tweet ini tampak agak dibungkam, Twitter mengatakan konteks di mana tweet itu ditulis menyebabkannya bertentangan dengan kebijakan "Pemuliaan kekerasan" perusahaan.“Karena ketegangan yang sedang berlangsung di Amerika Serikat, dan peningkatan percakapan global terkait dengan orang-orang yang menyerbu Capitol dengan kekerasan pada 6 Januari 2021, kedua Tweet ini harus dibaca dalam konteks acara yang lebih luas di negara tersebut dan bagaimana pernyataan Presiden dapat dimobilisasi oleh audiens yang berbeda, termasuk untuk menghasut kekerasan, serta dalam konteks pola perilaku dari akun ini dalam beberapa pekan terakhir,” kata Twitter dalam postingannya.Mengacu pada tweet pertama Trump, Twitter mengatakan telah menyimpulkan bahwa bahasa yang digunakan presiden menjelaskan bahwa dia tidak tertarik pada transisi kekuasaan yang tertib.“Penyebutan pendukungnya memiliki “SUARA RAKSASA jauh ke masa depan” dan bahwa “Mereka tidak akan dihormati atau diperlakukan tidak adil dengan cara, bentuk, atau bentuk apa pun!!!” sedang ditafsirkan sebagai indikasi lebih lanjut bahwa Presiden Trump tidak berencana untuk memfasilitasi "transisi yang tertib" dan sebaliknya dia berencana untuk terus mendukung, memberdayakan, dan melindungi mereka yang yakin dia memenangkan pemilihan," kata perusahaan itu.Dalam postingan tentang tidak menghadiri pelantikan Biden pada 20 Januari, Twitter yakin Trump memberi isyarat kepada para pendukungnya bahwa dia tidak menganggap penggantinya telah terpilih, YahooNews! melaporkan."Pernyataan Presiden Trump bahwa dia tidak akan menghadiri pelantikan diterima oleh sejumlah pendukungnya sebagai konfirmasi lebih lanjut bahwa pemilu itu tidak sah dan terlihat saat dia menolak klaim sebelumnya yang dibuat melalui dua Tweet (1, 2) oleh Wakil Kepala Staf, Dan Scavino, bahwa akan ada "transisi yang teratur" pada 20 Januari.Twitter telah lama menjadi sarana favorit Trump untuk berbicara langsung kepada pendukungnya. Berkat media sosial, dia sering membual bahwa dirinya tidak membutuhkan apa yang disebutnya sebagai “media berita palsu” untuk menyebarkan pesan.Sementara akun pribadi Trump telah ditangguhkan, presiden masih memiliki akses ke audiens di Twitter melalui akun @POTUS dan @WhiteHouse, tetapi Twitter mengatakan akan memantau itu dan mengambil tindakan untuk membatasi penggunaannya jika presiden mencoba menggunakan untuk " tujuan menghindari larangan."Presiden dilaporkan membuka akun di Parler, alternatif konservatif untuk Facebook dan Twitter, sebagai tanggapan atas penangguhan Twitter. Situs itu, bagaimanapun, memiliki masalah sendiri pada hari Jumat. Apple memperingatkan bahwa ia akan mengeluarkan Parler dari App Store-nya kecuali jika perusahaan mengubah kebijakan moderasinya. Kemudian pada hari itu, Google menghapus Parler dari Google Play, pusat distribusi aplikasinya, dengan alasan moderasi postingan yang lemah.Parler telah menarik audiens yang marah dengan apa yang mereka lihat sebagai sensor dari perusahaan media sosial dan teknologi besar terkemuka. Namun postingan di situs tersebut sering menyerukan kekerasan terhadap pejabat publik dan fanatik, pesan seksis dan teori konspirasi adalah hal biasa.Pada hari Jumat sekitar pukul 18.30 ET, umpan Trump di Twitter tidak lagi terlihat, dan konten bertahun-tahun disembunyikan dari tampilan.[IT/AR]